Un employé d'un autre salon d'esthétique à Kingston contracte la COVID-19

Sur sa page Facebook, le salon d'esthétique Kingdom Nails & Spa écrit avoir appris qu'un de ses employés a reçu un diagnostic positif à la COVID-19, le 27 juin. La direction présente d'ailleurs ses excuses aux clients qui ont été en contact avec la personne infectée.

Le Bureau de santé publique de Kingston, Frontenac et Lennox et Addington (KFL&A Public Health) confirme que cet employé a été en contact avec un salon d'esthétique de Kingston où il y a une éclosion.

Binh’s Nails and Spa, le salon en question, est à l’origine de 21 infections à la COVID-19 parmi les employés et les clients de l’établissement.

L'agente des communications du bureau de santé local, Jenn Fagan, précise qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle éclosion et que ce nouveau cas positif est bel et bien lié à l'éclosion dans le salon Binh’s Nails and Spa . Une enquête est en cours.

Nous sommes très attristés et inquiets pour notre employé, ainsi que pour tout inconvénient que nous vous avons causé. Nous sommes vraiment désolés que cela se soit produit et espérons que personne n'en aura été affecté. Nous apprécions tous nos clients [...] , peut-on lire dans la déclaration sur Facebook du salon Kingdom Nails & Spa.

Le salon d'esthétique a fermé ses portes jusqu'à ce que le bureau de santé publique locale permette sa réouverture.

Le bureau de santé publique local compte au moins 79 cas de coronavirus, depuis le début de la crise sanitaire.

De ces cas, 16 ont été rapportés dans la dernière semaine.