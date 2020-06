Des regroupements de bénévoles redoutent les impacts d’une bourse pour les étudiants

Certains groupes qui recrutent de jeunes bénévoles pour aider des organismes communautaires à but non lucratif s’inquiètent de l'arrivée d’un programme fédéral qui propose des compensations monétaires aux étudiants qui offrent de leur temps.

Jeudi, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le lancement de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant (BCBE). En vertu de ce programme administré par l’organisme UNIS, des étudiants postsecondaires ou récemment diplômés peuvent recevoir jusqu’à 5000 $ pour avoir fait du bénévolat dans communauté.

Mais cette initiative et la façon dont elle a été implantée sont loin de ravir les organismes communautaires, selon le président-directeur général de Bénévoles Canada, Paul Speevak. Pourquoi ne pas avoir comme point de départ des infrastructures qui existent déjà, où de telles offres sont déjà publiées ? , s’interroge-t-il. Divers groupes à l’échelle locale ont déjà d’excellents systèmes et des liens avec les organismes à but non lucratif dans leur communauté , ajoute-t-il.

Dédoublements

La présidente de Bénévoles Ottawa, Marie Eveline, affirme que son organisation est déjà à pied d’œuvre pour placer des bénévoles étudiants auprès de groupes qui ont besoin d’un coup de main.

Je pense que la collaboration avec les regroupements de bénévoles locaux aurait pu être meilleure pour éviter de se dédoubler. Maintenant, les étudiants et les organismes [qui veulent bénéficier du programme de la BCBEBCBE ] vont devoir s’inscrire sur une autre plateforme. C’est dommage , estime-t-elle.

Mme Eveline relate également qu’elle a reçu beaucoup d’appels d’étudiants depuis l’annonce de la création de la BCBEBCBE le mois dernier et qu’elle aide les organismes à se préparer à un afflux de jeunes bénévoles.

Sagni Kuma, 17 ans, vient de terminer ses études secondaires et elle s’apprête à commencer l’université à l’automne. Elle offre déjà une vingtaine d’heures de son temps chaque semaine à différents organismes d’Ottawa et elle se réjouit à l’idée de recevoir une bourse pour son engagement. Pour moi, l’aspect bénévole de toute la chose est génial. C’est aussi une façon d’amasser un peu d’argent pour l’université , note-t-elle.

Des liens avec UNIS

Le premier ministre Trudeau, de même que sa femme, Sophie, et sa mère, Margaret, ont tous participé à des événements organisés par UNIS. L’actuelle première dame du Canada est d’ailleurs une ambassadrice de l’organisation, selon le site d’UNIS.

La ministre de la Diversité et de l’Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger, a défendu ce choix en soulignant que la décision finale revenait à Emploi et Développement social Canada.

D’après leur évaluation, UNIS a l’expérience, l’expertise et les capacités nécessaires pour administrer un tel programme à grande échelle , a-t-elle déclaré.Le programme, d’après la ministre, offrira aux bénévoles des occasions de placements cet été tout en soutenant les organismes sans but lucratif canadiens .