Me Normand Forest est mort

Me Normand Forest, ancien président du conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne et défenseur des droits des Franco-Ontariens, est mort.

M. Forest est mort samedi le 27 juin 2020. Sa fille, la sénatrice Josée Forest-Niesing, l'a annoncé sur Facebook samedi soir.

M. Forest a été président du conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne de 1984 à 1987.

Il a également cofondé son propre cabinet d'avocats nommé Lacroix, Forest.