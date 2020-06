Les plaisanciers peuvent enfin mettre leurs bateaux à l'eau à Shediac

La tempête post-tropicale, qui était un ouragan de catégorie 2 juste avant de toucher en terre en Nouvelle-Écosse, avait causé d’importants dégâts dans les provinces maritimes le 7 septembre 2019.

Des quais avaient été emportés par les vents puissants, des bateaux se sont fracassés contre des rochers, sans compter les innombrables débris de verre et de bois qui jonchaient les lieux après la tempête.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Une partie des dégâts à la marina de Shediac le 8 septembre 2019. Photo : Gilles Maillet

Près de 10 mois plus tard, le trafic reprend enfin à la marina.

Gerry O’Brien, gérant du Yacht Club de Shediac, ne cachait pas sa satisfaction, samedi.

Aujourd'hui c'est une bonne journée. On est contents. On est un peu émus, ça a été un long trajet, on a eu des hauts et des bas , mentionnait-il.

Gerry O'Brien (à gauche) est le gérant du Yacht Club de Shediac, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

La pandémie a engendré certains délais. Gerry O’Brien note que l’usine qui manufacturait les quais, au Québec, a été fermée en mars à cause du coronavirus.

Les fonds promis par le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour la marina de Shediac se font toujours attendre.

Le fédéral a cependant offert 300 000 $.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Un voilier échoué de la marina de Shediac le 8 septembre 2019. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Ça va nous donner un coup de pouce , observe Gerry O’Brien. Puis on a quand même deux autres demandes avec des organismes provinciaux, et on attend des nouvelles.

On a eu besoin à la réunion annuelle d'augmenter les frais de 250 $ pour chaque membre, pour couvrir le paiement de la dette , ajoute-t-il.

Déjà en mauvais état, avant l'ouragan

Certains membres du Yacht Club de la baie de Shediac estiment que le club aurait dû prévenir les dommages, puisque la marina était déjà en mauvais état lorsque l’ouragan Dorian a frappé les Maritimes.

L’un d’entre eux, Steve Beatty, affirme que la direction n’a pas répondre adéquatement aux inquiétudes qu’avaient exprimées certains membres.

Steve Beatty. Photo : Radio-Canada

Des défaillances qu'il qualifie de critiques avaient été signalées dès 2015, et dans les années subséquentes, dit-il, sans que rien ne soit entrepris.

L'intégrité des infrastructures avait été affaiblie de façon importante. Une défaillance catastrophique avait été prédite , dit M. Beatty. Il observe qu’une autre marina, à moins de 2 kilomètres, a bien résisté à Dorian.

Steve Beatty est admiratif devant les nouvelles installations et croit que le défi, pour tous les membres du club et les bénévoles, sera maintenant de les maintenir. Il y a beaucoup de leçons à retenir , disait-il samedi.

Les plaisanciers ont retrouvé des quais flambants neufs, construits de manière à résister, espère-t-on, à la prochaine tempête d’importance.

C'est très bien, le comité, tout le monde a vraiment fait une bonne job , disait l’un d’entre eux, Dennis LeBlanc. Tout le monde est vraiment content des nouveaux quais.

Lynn Brun. Photo : Radio-Canada

On a mis le bateau un mois à l'eau un peu plus tard. Mais on va prier qu'il va faire beau le mois de juillet et le mois d'août et qu'on va pouvoir enjoyer le bateau , relatait de son côté Lynn Brun.

Dorian aura coûté 2 millions de dollars à la marina de Shediac.

D’après le reportage de Rose St-Pierre