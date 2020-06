La pluie fait diminuer l’intensité du feu dans le secteur de Chute-des-Passes

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) affirme que l’incendie a ravagé précisément 62 211 hectares de forêt. La fumée est suffisamment dissipée pour apporter ces précisions d’après la porte-parole de la SOPFEU, Cathy Elliott Morneau.

Les pompiers ont assuré l’arrosage du pourtour du brasier toute la journée de samedi et ils ont continué de creuser des tranchées pour délimiter le périmètre.

On veut surtout consolider les bordures pour éviter que le feu reprennent. On ne veut plus qu’il bouge. Cathy Elliott Morneau, porte-parole de la SOPFEU

Près de 270 personnes travaillent toujours à combattre l’incendie de forêt. Cathy Elliott Morneau n’a pas exclu la venue de plus de pompiers pour maîtriser le feu.

Du temps sec à prévoir

Le temps plutôt humide de cette fin de semaine ne durera pas puisque la météo s’annonce de nouveau plus chaude et plus sèche la semaine prochaine.