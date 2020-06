La Cité de l’énergie rouvre ses portes

Tout ça se fait en parfaite sécurité et ça ne vient pas altérer la qualité de la visite Mario Lachance, coordonnateur de l’accueil et de l’animation à la Cité de l’énergie.

Au contraire, on a moins de gens dans les salles d’exposition et davantage de personnel, ce qui vient bonifier la qualité de l’expérience , assure Mario Lachance,.

La visite commence par le spectacle multimédia, puis suivent les salles d’expositions du centre des sciences et du secteur historique.

Dès l’arrivée des visiteurs, chaque groupe est pris en charge par un guide, qui s’assure que tous suivent les indications et que personne ne se croise à moins de deux mètres. Après chacun des groupes, les guides nettoient toutes les surfaces afin d’assurer la sécurité de ceux qui suivent.

Distanciation physique oblige, l'ascenseur qui mène au sommet de la tour Hydro-Québec demeure inaccessible. Le personnel a donc pensé à une nouvelle façon de faire découvrir cet emblème de Shawinigan.

On amène les gens sur le terrain, on leur explique où était la tour avant, comment on l’a érigée et quelles sont les caractéristiques de cette tour-là , explique Mario Lachance.

Malgré le nombre restreint de visiteurs, la direction de la Cité de l’énergie s’attend à une bonne saison touristique et espère obtenir le feu vert des autorités pour donner accès à la tour d’observation au cours de l’été.

L’organisation recommande de réserver sa place avant de se déplacer.

D’après les informations de Jade Brouillette