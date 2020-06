Une pénurie de fourrage à cause de la chaleur

Toutefois, la rareté des dernières années a considérablement augmenté le prix du fourrage.

Le président régional de l'Union des producteurs agricoles, Mario Théberge, ne pense pas que la situation s’arrangera de sitôt.

Je peux vous garantir que le prix a déjà doublé parce qu’il y a une rareté. Mario Théberge, président régional de l'UPA

On a eu une période de six jours d'affilée où il faisait entre 33 et 36 degrés, j’avais jamais vu ça , déplore le producteur agricole Pierre Turcotte, installé à Saint-Bruno.

Il appréhende des pertes importantes de foin cette année à cause de la dernière canicule.

Si on sort 15 balles à l’hectare. Si tu arrives l’année d'ensuite que tu as ramassé 15 balles à l'hectare l’année d’avant, l’année d’après on en a moitié moins. C’est 50 % de dommage tout de suite en découlant. Et quand tu es en période de sécheresse c’est 75 % de dommage. , explique Pierre Turcotte.

Même constat chez les producteurs de grains

Le producteurs de grains, William Van Tassel à Héberville fait le même constat.

Certaines cultures ont manqué d'eau et leur croissance est affectée. Photo : Rémi Tremblay

Certaines céréales dans son champ comme l’orge ont souffert des températures chaudes. Par contre ses plants de maïs et de soja poussent mieux avec la chaleur.

La pluie donne de l’espoir aux agriculteurs. Ils craignent tout de même la nouvelle vague de chaleur prévue cette semaine.

D'après le reportage de Thomas Laberge.