Annulation d’événements : importantes pertes pour le Vignoble Carpinteri

Avant la pandémie de COVID-19, la salle de réception était réservée tous les weekends pour des colloques, des bals de finissants, mais surtout des mariages.

Tous les samedis, on était plein , explique le propriétaire Tony Carpinteri. On a l'Association des concessionnaires automobiles du Québec qui a annulé. On en avait un autre, je crois que c'était les Pièces d'auto Napa, [...] ils ont reporté en 2021.

Quelques célébrations plus sobres ont pu demeurer à l’agenda, dont un 50e anniversaire de mariage. La madame m'a fait rire. Elle a dit : "On ne fête pas un 51e!" , raconte M. Carpinteri.

Le livre des réservations est donc presque vide jusqu’au mois d'août. La propriétaire est d'avis que l'automne est source de bien des inquiétudes.

Les mariages de moins de 50 personnes étant rares, Tony Carpinteri espère que la santé publique autorise bientôt des rassemblements plus importants.

Le Vignoble Carpinteri avait déjà accueilli des bals de finissants par le passé. (archives) Photo : Radio-Canada / Luc Paradis_Rad

Hausse des ventes en ligne

Si l'annulation des événements est un dur coup, le vignoble Carpinteri a pu atténuer les pertes avec la vente de produits en ligne. Ce pan de l’entreprise, développé dans la foulée de la pandémie, s'est avéré être un franc succès.

On n’a même pas pu bénéficier de la subvention gouvernementale pour les salaires, parce que ça prenait une diminution de 30 % du chiffre d'affaires. Mais nous, mars-avril, ça a été meilleur à cause de Facebook et la boutique en ligne. Tony Carpinteri, propriétaire du Vignoble Carpinteri

Depuis sa réouverture, l'engouement pour les produits du vignoble Carpinteri ne se dément pas. Ses bouteilles sont si populaires que peine à faire vieillir son vin.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil