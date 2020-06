Un homme de 22 ans blessé par balle à Hampstead

Selon ce que rapporte le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Benoit Boisselle, la victime a été transportée à l'hôpital, mais sa vie ne serait pas en danger.

Vers 11 h 30, des patrouilleurs de la Sécurité publique de la Ville de Hampstead ont alerté le SPVM pour signaler qu'un homme avait été atteint par balle à l'angle du croissant Netherwood et de la rue Fallbrook.

Selon les premières informations recueillies auprès de témoins, trois individus se trouvaient à l'intérieur d'un même véhicule utilitaire sport. L'un des membres du trio aurait alors fait feu en direction d'un second avant de s'enfuir à la course avec le troisième individu en direction de la rue Fleet.

Des enquêteurs ont été dépêchés sur place pour analyser la scène. Un maître-chien a aussi été appelé afin de contribuer à la recherche des suspects, dont on ne dispose pas des descriptions pour le moment.

Selon Benoit Boisselle, les suspects étaient assis à l'arrière du véhicule lorsqu'ils ont fait feu sur le suspect assis à l'avant. On évoque donc l'hypothèse d'une rencontre planifiée, mais on ne connaît pas le motif du possible rendez-vous.