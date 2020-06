La police de Regina rappelle à ceux qui achètent ou vendent en ligne d’être prudents

Il y a quelques jours, la police de Regina a été appelée dans une résidence de la rue Retallack. Un homme venait d’être victime d’un vol armé et avait été arrosé de répulsif à ours après avoir convenu au préalable sur les médias sociaux d’une rencontre pour la vente d’un article.

Une femme de 18 ans a été accusée en lien avec l’incident et un homme est toujours recherché.

Le chef du Service de police de Regina Evan Bray veut donc profiter de l’occasion pour demander aux gens d’être vigilants lorsqu’ils organisent ce genre de rencontre.

Conseils

Certaines villes canadiennes dont Edmonton, Winnipeg et Brampton ont désigné des places de stationnement devant certains postes de police, où il y a présence de caméras de surveillance, afin de permettre des rencontres plus sécuritaires.

Ce n’est pas le cas à Regina. Evan Bray admet qu’il n’y a pas eu de discussions pour établir ce genre d’idée.

De nombreux conseils sont toutefois disponibles sur la plupart des sites se spécialisant dans les ventes en ligne entre particuliers souligne-t-il.

VarageSale, une application qui s’inspire des traditionnelles ventes de bric-à-brac, permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des articles.

Parmi les recommandations, il est suggéré aux acheteurs potentiels de savoir qui ils rencontrent en examinant le profil de la personne.

Les acheteurs et vendeurs sont également invités à se rencontrer dans un lieu public et d’utiliser, dans la mesure du possible, une zone sécuritaire établie par la police.

Lorsqu’il est impossible de se rencontrer en public, il est suggéré d’amener une autre personne avec vous au lieu de rendez-vous. Il est aussi mieux de se rencontrer à l’extérieur des résidences plutôt qu’à l’intérieur.

Quant à Facebook Marketplace, on y recommande de prévenir un ami ou un membre de la famille avant de partir en indiquant le lieu de la rencontre.

Les gens sont également encouragés de s’assurer d’avoir sur eux un téléphone cellulaire chargé et fonctionnel et de l’avoir à portée de main tout au long de la rencontre.

Avec les informations de Bryan Eneas