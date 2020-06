Des règles sanitaires trop strictes dans les maisons de soins palliatifs?

C’est ce qu’estime la conjointe d’un patient hébergé à La Vallée des Roseaux à Baie-Comeau. Elle a porté plainte auprès de l’établissement, et a interpellé le député de René-Lévesque Martin Ouellet à propos de ces mesures.

Le président du conseil d’administration de La Vallée des Roseaux, Dany Belzile, comprend la frustration des proches dans une telle situation. Ce sont des règles qui sont dures et je peux comprendre les gens qui trouvent ça un peu inhumain, explique-t-il. Encore une fois, c'est toujours une question protection du personnel et de nos résidents.

Dany Belzile, président du conseil d’administration de la Vallée des Roseaux Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Actuellement, le ministère de la Santé et des Services sociaux autorise deux personnes à la fois au chevet de la personne en fin de vie, et un maximum de quatre visiteurs au total par cycle de 24 h. Des règles que le député péquiste Martin Ouellet espère faire changer.

Nos demandes étaient fort simples : permettre à plus de quatre personnes d'être avec l'usager en question dans ses derniers moments de vie. Malheureusement, les mesures de santé publique nous en empêchent. Et ça, c'est partout pareil au Québec. Martin Ouellet, député de René-Lévesque

S'il est désormais possible de réunir 10 personnes dans une maison pour un souper, les règles ne sont pas les mêmes dans une maison de soins palliatifs.

C'était difficile pour la conjointe du mourant de comprendre le deux poids, deux mesures. Mais il faut garder en tête que certains résidents de La Vallée des Roseaux sont en fin de vie, d'autres en répit, explique le député de René-Lévesque. Leur système immunitaire est plus faible dans certains cas.

On essaie, dans la balance des inconvénients, de protéger le plus de monde possible , continue-t-il.

La Vallée des Roseaux, où les familles peuvent au moins se rassembler dans des espaces aménagés à l'extérieur, n’est pas le seul établissement de santé touché par les exigences du ministère de la Santé. Ces dernières concernent aussi les hôpitaux, les centres d’hébergement et de soins de longue durée, où les visites sont strictement encadrées.

