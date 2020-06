Le marché public de Saint-Gédéon ouvre ses portes

Le marché était visiblement attendu car entre 9 h et midi, plus de 500 personnes se sont déplacées faire un tour sous le chapiteau.

Une vingtaine d’exposants seront présents au marché public de Saint-Gédéon, tous les samedis de l’été.

On est fier de Saint-Gédéon parce qu’ils encouragent les producteurs locaux et un marché comme ça permet aux gens de nous découvrir davantage , croit Andréa Maltais, propriétaire de la ferme Villoise, spécialisée dans l’élevage et la transformation de porc biologique.

À cause de la pandémie, certains producteurs comme Andréa Maltais ont vu leur carnet de commandes se réduire fortement. À son avis, ce marché est une aubaine.

Les restaurants n’ont pas pris notre viande vu la fermeture, donc on est content de pouvoir venir la vendre ici , ajoute-elle.

Mesures de sécurité

Le marché de Saint-Gédéon est désormais ouvert au public. Photo : Gabrielle Morissette

La municipalité ne voulait pas que la COVID-19 empêche la tenue du marché pour une sixième année d’affilée.

Le monde l’attendait donc pour nous c’était important d’aider ces petites entreprises. Émile Hudon, maire de Saint-Gédéon

Le marché public se tiendra tous les samedis de l'été jusqu'au 29 août.

D'après le reportage de Gabrielle Morissette.