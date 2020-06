Les salles de cinéma de l'Abitibi-Témiscamingue rouvrent début juillet

Dès la semaine prochaine, le cinéma d'Amos va recevoir ses premiers clients. La propriétaire Joane Savoie se réjouit d'avoir pu reprendre tous ses employés.

L’entreprise a mis en place plusieurs mesures pour respecter les règles d’hygiène et de distanciation physique.

Entre autres, il y a l'obligation de limiter à 50 le nombre de personnes admises en salle.

C'est moins de la moitié des capacités des salles d’Amos, explique la responsable.

Ce n’est pas un ratio habituel, sauf qu’étant donné qu’il n’y a pas de nouveautés qui sortent avant le 10 juillet, nous pour la première semaine on n'a aucun problème avec ça , dit-elle.

Aussi, nous normalement, on n'est pas ouverts en après-midi, et là on va ajouter un après-midi de projection pour permettre à plus de gens de venir au cinéma s'ils ne peuvent pas venir en soirée. C’est sûr que 50 personnes par salles, en payant nos employés, l’entretien des machines les fournitures, c'est sûr que les premières semaines vont être difficile, mais après ça, ça va rentrer dans l’ordre , ajoute Johane Savoie.

Du côté du cinéma Paramount de Rouyn-Noranda, les salles seront limitées à près de 30 % de leur capacité.

Le propriétaire Pierre Gaudreault affirme que les cinéphiles de la région sont nombreux à attendre la réouverture des salles sombres.

Il reconnait par contre que les finances des entreprises vont souffrir cette année.

C'est sûr qu'à la fin de notre année, au 31 décembre, quand on va faire retour sur 2020, ça va être écrit à l'encre rouge. Pierre Gaudreault

C'est sûr et certain qu'il n'y a pas personne qui va faire des profits pour 2020. Mais je dirais qu'à partir du mois de décembre, on va commencer à sentir les effets de la reprise, espérons qu'il n'y aura pas eu de deuxième vague ou qu'elle sera derrière nous. Et qu'on pourra envisager l'avenir sous des cieux plus cléments , explique Pierre Gaudreault.

L'ouverture des cinémas de Rouyn-Noranda, de Val-d'Or et de Ville-Marie est programmée pour le vendredi 3 juillet.