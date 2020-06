Toronto : un nœud coulant trouvé sur un troisième chantier de construction

La corde ainsi nouée a été découverte sur un chantier de construction dans le quartier de Regent Park à Toronto, près des rues Dundas et Sumach.

La compagnie Daniels Corporation, qui gère le site, a déclaré avoir lancé sa propre enquête sur ce qu'elle considère un incident de racisme envers les Noirs.

Nous sommes dégoûtés et horrifiés par cet acte odieux, que nous traitons comme un crime haineux , a déclaré Mitchell Cohen, président de la société, dans un communiqué de presse. Cet acte déplorable contre la communauté noire est inacceptable et nous réaffirmons qu'il n'y a aucune tolérance au racisme, aux préjugés et à la haine sur nos chantiers de construction et au sein de notre organisation.

Il s'agit du troisième incident du genre et du quatrième nœud coulant à être découvert sur des chantiers de construction de Toronto en deux semaines.

Jeudi, un nœud coulant attaché au plafond d'un gratte-ciel en construction a été découvert par des travailleurs qui s'y rendaient pour installer la ventilation. La corde a été nouée et accrochée au plafond pour évoquer un lynchage. Ce chantier est géré en collaboration par les compagnies EllisDon et Govan Brown.

Le premier incident a eu lieu il y a deux semaines sur le chantier de construction de l'hôpital Michael Garron, qui est géré par la compagnie EllisDon. Deux cordes y ont été trouvées.