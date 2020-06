Une première étape franchie vers l'ouverture d’un bar pour la Distillerie du St. Laurent

La consultation publique, qui s'est tenue du 10 au 26 juin dernier, est l'une des nombreuses étapes à franchir pour que le projet reçoive un certificat de conformité de la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette.

La Distillerie du St. Laurent souhaite installer une distillerie, des entrepôts et un bar dans le secteur du phare de Pointe-au-Père. Une résolution qui approuve la demande pour ce projet a été adoptée au début du mois de juin, lors d’une séance du conseil municipal de Rimouski.

Les signaux des gens et les commentaires sont très positifs. Martin Beaulieu, directeur général de la Société de promotion économique de Rimouski

La SOPERSOPER dit elle aussi avoir un intérêt envers le projet qu’elle qualifie de solide .

Ils ont gagné des prix partout dans le monde, ils sont distribués partout dans le monde, soutient Martin Beaulieu, le directeur général de la SOPERSOPER . Ça, pour nous, c’est une assise qui est importante.

Un pôle touristique pour Pointe-au-Père

Le phare de Pointe-au-Père à Rimouski (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Le terrain convoité par les copropriétaires de la distillerie, Jean-François Cloutier et Joël Pelletier, est situé près du Site historique maritime de la Pointe-au-Père, près de la rue Marconi.

On parle d'un pôle touristique. D'avoir une distillerie qui est connue et reconnue à proximité d’un des plus gros sites touristiques de l’Est-du-Québec qu'est le Site historique maritime de la Pointe-au-Père, ça vient donner une dimension supplémentaire à cette initiative-là. Martin Beaulieu, directeur général de la Société de promotion économique de Rimouski

Martin Beaulieu ajoute que ce futur bar pourrait inciter les gens à rester une journée complète dans le secteur sans utiliser leur véhicule, alors qu’actuellement, les visiteurs ne restent que quelques heures pour visiter le Site historique maritime.

Quand les promoteurs sont venus nous voir puis qu'ils nous ont dit : "On a une vision qui est au-delà de la production, qui est aussi touristique [...] avec une proximité du fleuve Saint-Laurent", c’est sûr que nous on a vu tout de suite la possibilité d’avoir une synergie vraiment intéressante entre le manufacturier, mais aussi le touristique , raconte le directeur général de la SOPERSOPER .

Ce projet pourrait également s’inscrire dans un circuit de microdistilleries, au même titre que La Route des bières de l’Est-du-Québec, qui incite de plus en plus les touristes à s’arrêter à différents endroits qu’ils n’auraient pas visités autrement.

C’est clair pour nous que c’est un circuit qui est de plus en plus intéressant et que les gens recherchent ça , appuie Martin Beaulieu.

L'un des produits de la Distillerie du St. Laurent Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Un projet privé

La SOPER SOPER dit avoir accompagné les promoteurs afin qu’ils puissent aller chercher des méthodes de financement qui ne sont pas classiques pour un projet industriel .

Ces financements, élabore Martin Beaulieu, permettront aux promoteurs de la distillerie d’engendrer moins de risques et d’avancer plus rapidement dans leur projet.

Selon M. Beaulieu, la Ville de Rimouski doit également partager la vision des promoteurs afin que le projet soit lancé.

Plusieurs Villes auraient dit : "Une distillerie, ça va dans le parc industriel." Les efforts de la Ville pour trouver une façon de faire atterrir ce projet-là en harmonie avec ce que les promoteurs voulaient, c’était vraiment important. Martin Beaulieu, directeur général de la Société de promotion économique de Rimouski

La consultation publique étant terminée, la prochaine étape sera celle de la construction, affirme le directeur général de la SOPERSOPER . Certaines modifications proposées lors de la consultation publique pourront également être apportées au projet.

Martin Beaulieu précise que les promoteurs du projet ont la volonté de procéder rapidement avec les prochaines étapes et que le besoin d’espace devient quand criant pour la Distillerie du St. Laurent avec la maturation de leur whisky.

Avec les informations d'Alexandre Courtemanche