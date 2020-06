Des manifestants contre l'entrée en vigueur de la nouvelle mouture du PEQ

La journée de son entrée en vigueur, entre 100 et 200 manifestants se sont réunis au pied du mont Royal, samedi, pour protester contre la nouvelle mouture du Programme de l'expérience québécoise (PEQ). Ce dernier permet aux étudiants étrangers et aux travailleurs temporaires d'obtenir rapidement un Certificat de sélection du Québec en vue de la résidence permanente.

Majoritairement composée de ses deux catégories de personnes, en plus de personnalités politiques comme le député libéral Gaétan Barrette et la députée solidaire Manon Massé, les manifestants ont dénoncé les nouvelles règles du programme, lesquelles, disent-ils, compromettent une fois de plus leur avenir au Québec.

Une deuxième réforme du PEQProgramme de l'expérience québécoise a été présentée à la fin du mois de mai, après que la première ait été mise sur la glace en raison d'incohérences qui avaient forcé le gouvernement de François Legault à présenter des excuses l'automne dernier.

Des rassemblements similaires sont également prévus à Québec, Sherbrooke, et Rouyn-Noranda, sous l'initiative de centrales syndicales, d'associations étudiantes ainsi que de groupes de défense des droits des migrants.

Les manifestants s’opposent d’abord au fait que pour être admissible au programme, il sera désormais nécessaire d’avoir travaillé au moins un an à temps plein dans la province. Aucune expérience de travail n’était auparavant demandée aux étudiants étrangers. Quant aux travailleurs temporaires, ils voient l'expérience de travail qui leur est demandée comme étant rallongée.

Délais allongés

Les manifestants déplorent aussi que, même si ces expériences n'ont pas nécessairement besoin d'être en lien avec le domaine de formation, elles excluent certaines professions, comme celle de serveur, de caissier ou de travailleur agricole.

Ils en ont également contre le délai de traitement des demandes, qui passe de 20 jours à six mois, et voudraient que les postulants aient accès à une clause de droits acquis pour ceux qui se trouvent déjà dans la province.

La réforme ne doit pas toucher les diplômés étrangers et les travailleurs temporaires qui ont déjà postulé au PEQProgramme de l'expérience québécoise , mais ceux dont le dossier n'a pas encore été traité.

Les manifestants demandent à la nouvelle ministre de l’Immigration, Nadine Girault, nommée à ce poste le 22 juin dernier, de réviser la nouvelle mouture du programme.

Pour sa part, la ministre a refusé d’accorder une entrevue à Radio-Canada.

Expérience de travail demandée

Les personnes ayant un diplôme d'études professionnelles (DEP) devront, pour être admissibles au PEQProgramme de l'expérience québécoise , avoir deux années d'expérience, à temps plein au cours des trois dernières années.

Une année d'expérience sera demandée, dans les deux années précédant la demande, à ceux qui ont obtenu un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat ou un diplôme d'études collégiales techniques.

Quant aux travailleurs temporaires, ils devront cumuler trois ans d'expérience au cours des 48 derniers mois, contre un an actuellement.

C’est en raison de sa popularité grandissante que le PEQProgramme de l'expérience québécoise , qui a vu le jour en 2010, a été révisé. L'an passé, près de 15 000 étudiants et travailleurs temporaires en ont bénéficié.

Le gouvernement dit vouloir plutôt favoriser la venue de travailleurs dont le profil correspond davantage aux besoins du marché du travail.

Avec les informations de Yasmine Khayat