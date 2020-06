Disparition d'un homme de Chester Basin en Nouvelle-Écosse

La GRCGendarmerie royale du Canada du district de Lunenburg et les équipes de recherche et de sauvetage au sol dans les comtés de Lunenburg et de Queens ont effectué des recherches vendredi pour retrouver Jacob Croft, 29 ans, de Chester Basin.

Les recherches au sol dans ce secteur se sont terminées vendredi en fin de journée, sans résultat.

Un hélicoptère de l'Organisation des mesures d’urgence ( OMUOMU ) de la Nouvelle-Écosse a aussi pris part aux recherches dans le secteur depuis jeudi.

L'homme a été vu pour la dernière fois jeudi vers minuit sur le chemin Northfield, à Lunenburg, et possiblement dans la région de Chelsea vers 4 h.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Jacob Croft est disparu depuis le 25 juin 2020. Photo : Courtoisie - GRC Nouvelle-Écosse

Jacob Croft a la peau de couleur blanche, mesure 1 m 82 (6 pieds) et pèse environ 81 kg (180 livres). Il a de courts cheveux bruns et les yeux bruns.

La police et la famille du disparu sont inquiètes et demandent au public de faire circuler l’avis de recherche dans les réseaux sociaux de façon respectueuse.