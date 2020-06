Quatre jours sans nouveau cas d’infection en Atlantique

Il s'agit de la plus longue période sans nouveau cas pour cette région depuis le début de la pandémie.

9 cas actifs au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick est la seule province qui compte des cas actifs de Covid-19, avec neuf personnes atteintes, quatre de moins que la veille. Deux patients étaient hospitalisés samedi, dont un aux soins intensifs.

La Nouvelle-Écosse indique samedi n’être au courant d’aucun cas actif de la maladie pulmonaire. Aucune infection n’a été dépistée dans cette province maritime depuis le 9 juin.

Terre-Neuve-et-Labrador ne signale aucun nouveau cas depuis 30 jours consécutifs. À l'Île-du-Prince-Édouard, le bilan est à zéro depuis le 8 mai.

Vendredi, la Nouvelle-Écosse a annoncé la levée de nombreuses restrictions. Les restaurants et les bars peuvent désormais fonctionner à 100 % de leur capacité et de grands rassemblements, sous conditions, peuvent être organisés.

Au Nouveau-Brunswick, la région du Restigouche est retournée vendredi à la phase jaune du déconfinement, rejoignant l’étape à laquelle se trouvait le reste de la province. C’est donc pour Campbellton et les environs un retour à l’assouplissement des mesures de santé publique qui prévalaient avant l’apparition d’une série de cas de Covid-19 à la fin du mois de mai.

La région atlantique formera dès vendredi prochain, 3 juillet, une bulle régionale qui permettra aux résidents de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Île-du-Prince-Édouard de voyager d’une province à l’autre sans devoir s’isoler pendant 14 jours à leur arrivée.