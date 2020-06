Une œuvre honorant le mouvement Black Lives Matter vandalisée à Aylmer

Meredith Jay, qui est à l'origine de la murale, a affirmé avoir constaté que quelqu’un avait peint le slogan All Lives Matter — invoqué principalement par la droite pour critiquer le mouvement Black Lives Matter — sur son œuvre du parc Belmont.

Elle relate ensuite qu’elle a repeint son oeuvre du mieux qu’elle a pu, mais qu’un homme blanc proclamant être le vandale a commencé à l’intimider vers 23 h 30.

L’homme en question aurait eu avec lui un bâton de baseball et un chien pitbull en laisse au moment de l’altercation, selon le témoignage de Meredith Jay. Il aurait également menacé l’artiste et ses amis qu’il laisserait son chien les attaquer.

Il a utilisé son bâton de baseball sur mes peintures. J’étais avec un ami qui a dit : "On se calme, tu peux nous laisser seuls" , a affirmé Mme Jay.

Le lendemain, l'artiste dit être revenue au parc Belmont pour continuer à repeindre la fresque.

Meredith Jay estime qu'il était important de repeindre son message et de faire réfléchir au fait que la racisme est présent à Aylmer, comme dans le reste du monde.

À Aylmer, ça a changé, on a beaucoup d’Haïtiens, beaucoup d’Africains, des Noirs des Caraïbes, ils méritent le respect et une murale Black Lives Matter qui dise, we stand with you, vous n’êtes pas seuls contre le racisme systémique.

Meredith Jay, artiste à l'origine de la murale