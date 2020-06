Inquiétude des résidents des îles de Toronto face au retour des visiteurs

Depuis la mi-mars, seuls les résidents étaient autorisés à bord des traversiers, selon les restrictions imposées par Transports Canada entourant la COVID-19.

C'était étrangement calme, paisible, plutôt sympa , dit Ian Rankin, un résident de l'île Ward. Maintenant que les visiteurs sont autorisés à revenir visiter cette populaire destination estivale, il s'inquiète de l'impact des foules importantes sur le service de traversier dont il dépend pour se rendre au travail au centre-ville.

Ian Rankin vit sur les îles de Toronto et travaille en ville. Il a été rappelé au travail et dépend du service de traversier. Il craint que les foules retardent son trajet quotidien. Photo : Radio-Canada / Mehrdad Nazarahari

Entre 600 et 700 personnes vivent dans plus de 260 maisons sur les îles résidentielles de Ward et Algonquin. Une communauté soudée y vit. Plusieurs sont retraités, mais d'autres comme M. Rankin comptent sur les traversiers pour se rendre au travail toute l'année.

Au mieux à cette période de l'année, c'est très, très chargé , explique M. Rankin. Et maintenant, avec les exigences de distanciation sociale sur les bateaux, tout le monde devra être à six pieds l'un de l'autre; il n'y aura tout simplement pas la capacité.

Des autocollants ont été placés au sol pour rappeler aux visiteurs de rester à deux mètres l'un de l'autre en attendant le traversier vers les îles de Toronto. Les billets sont uniquement disponibles en ligne. Photo : Radio-Canada / Mehrdad Nazarahari

Les traversiers doivent fonctionner à moins de 50 % de leur capacité maximale en raison de la pandémie. Pour permettre une distance physique sur les ferries et dans le terminal, les billets de ferry seront limités à 5000 par jour et doivent être achetés à l'avance en ligne.

Notre préoccupation est que nous ne pourrons pas accéder à nos maisons de manière raisonnable , explique M. Rankin.

Les passagers sont également tenus de porter des masques et une signalisation à bord et aux terminaux les aidera à prendre de la distance en faisant la queue.

Le maire de Toronto John Tory assure, de son côté, que la ville aura du personnel supplémentaire pour s'assurer que les clients suivent les nouvelles exigences.

Santé publique Toronto ne peut pas confirmer s'il y a eu des cas parmi les résidents de l'île pour des raisons de confidentialité.