Musée canadien pour les droits de la personne : il faut en faire plus, croit le syndicat

Le président-directeur général du Musée canadien pour les droits de la personne a quitté ses fonctions alors que l’institution est dans la controverse, mais les voix sont de plus en plus nombreuses pour exiger des mesures pour apporter des changements.

C’est le cas d’un groupe de défense LGBTQ+ qui dit que tant de mal a été fait, qu’il faut maintenant que le musée retire carrément certaines histoires.

Très franchement, je ne pense pas qu’ils aient mérité le droit de mettre en valeur nos histoires. Je ne pense pas qu’ils aient la crédibilité ou l’authenticité pour mettre en valeur nos histoires , a déclaré le directeur général d’Egale Canada, Helen Kennedy.

Helen Kennedy est le directeur général du groupe national de défense des droits LGBTQ+, Egale Canada. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Helen Kennedy va même plus loin et demande que le musée remplace une exposition sur le mariage entre personnes de même sexe par une explication de la façon dont le personnel a été parfois forcé à ne pas montrer le contenu LGBTQ+ et dans certains cas, le cacher délibérément.

Nous croyions en eux. C’est la plus haute institution pour les droits de la personne dans le pays et ils nous ont trahis, ils ont trahi nos histoires , dénonce-t-il.

Le président et chef de la direction du musée John Young a démissionné après des allégations selon lesquelles le personnel aurait été forcé de censurer le contenu LGBTQ+ pendant au moins deux ans. Il y a aussi eu des allégations de racisme ainsi que de harcèlement sexuel de la part de membres actuels et anciens du personnel de l’institution.

La démission du président-directeur général du Musée canadien des droits de la personne, John Young, a été annoncée le 25 juin. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Ces allégations n’ont pas été correctement transmises au conseil d’administration. Nous aurions dû être mis au courant de ces incidents. Il est malheureux que nous ne l’ayons pas été , a écrit jeudi la présidente du conseil d’administration du musée, Pauline Rafferty, dans un courriel interne adressé à tout le personnel.

Le syndicat représentant environ 160 employés du Musée canadien pour les droits de la personne réclame une reddition de comptes au-delà du départ du président-directeur général.

Il aimerait entre autres voir l’embauche d’un conseiller qui serait sur place pour le personnel.

Nous savons qu’il y a encore des gestionnaires et des cadres au sein du musée qui étaient chargés de prendre des décisions pour ne pas traiter certaines des plaintes de harcèlement , a souligné la vice-présidente de l’Alliance de la Fonction publique du Canada pour la région des Priaries, Marianne Hladun.

Le conseil d'administration du musée affirme avoir créé un nouveau comité sur la diversité et l’inclusion. Il a également promis de lancer un examen dès qu’une avocate de Winnipeg aura terminé son enquête sur les allégations de discrimination.

Le conseil d’administration a présenté des excuses au personnel, aux donateurs, aux bénévoles et aux membres de la collectivité dans une déclaration jeudi.

Avec les informations d'Austin Grabish