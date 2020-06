Rivière-Ouelle prolonge l'état d'urgence jusqu'au 2 juillet

L'état d'urgence, qui est en vigueur depuis le 23 juin, permet à la municipalité, si elle en a le besoin, de contrôler l’accès aux voies de circulation concernées, de requérir l’aide de citoyens en mesure d’assister les équipes déployées ou encore de réquisitionner des moyens de secours pour combattre l'incendie.

La municipalité justifie sa décision par le fait que le feu est toujours actif dans les profondeurs de la tourbière et qu'il faudra encore plusieurs jours pour l'éteindre, malgré la pluie qui tombe sporadiquement sur le territoire depuis mercredi.

Même si on ne voit pas le feu en surface présentement, c'est qu'il est souterrain. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait un réveil et, heureusement, la pluie est au rendez-vous [samedi] matin, mais nous voulions juste nous assurer d'avoir tous les moyens à notre disposition s'il y avait une résurgence du feu.

Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle