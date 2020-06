Un laboratoire de drogues de synthèse démantelé à Danville

Des dizaines de policiers de l’Équipe des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de Drummondville procèdent au démantèlement d’un laboratoire de production de drogues de synthèse à Danville, en Estrie.

On parle du démantèlement d’un laboratoire de métamphétamines qui étaient produites à Danville [...] ça fait partie de six endroits qui sont perquisionnés depuis vendredi par les policiers dans le cadre d’une enquête qui a été initiée à l’automne 2019 , indique le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Stéphane Tremblay.

Évidemment la présence d’un laboratoire clandestin dans un quartier résidentiel constitue un danger pour la santé des résidents et également pour les premiers intervenants qui doivent travailler sur place. On parle de la présence de produits chimiques, de solvants extrêmement volatils, d’un risque d’incendie et d’explosion qui est élevé , ajoute le porte-parole.

Cette opération survient a la suite de l’arrestation de quatre individus, deux hommes et deux femmes, vendredi à Montréal, Terrebonne et Danville.

Ils sont suspectés d’être les acteurs importants d’un réseau structuré pour produire et écouler une grande quantité de métamphétamine sur une base régulière , révèle Stéphane Tremblay.

Les suspects ont comparu par voie téléphonique vendredi et demeurent détenus. Selon la Sûreté du Québec, ils devraient comparaître lundi au palais de justice de Drummondville pour face face à des accusations en matière en stupéfiants.

Le démantèlement devrait durer plusieurs jours, estime la SQ.