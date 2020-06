COVID-19 : légère remontée du nombre de nouveaux cas et record de dépistage en Ontario

La santé publique de l'Ontario rapporte 160 cas nouveaux cas de la COVID-19 soit 49 de plus que la veille. Pendant ce temps, la province bat son record du nombre de tests de dépistage effectués en 24 heures avec plus de 33 000.

L'augmentation quotidienne des cas de COVID-19 demeure sous la barre des 200 dans la province.

Encore une fois, le nombre de nouveaux guéris (178) dépasse le nombre de nouvelles personnes infectées.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, confirme que l'Ontario a enregistré un nouveau record en matière de dépistage avec 33 492 tests effectués au cours des dernières 24 heures.

L'Ontario confirme 34 476 cas de COVID-19, depuis le début de la crise sanitaire.

Les données des bureaux de santé publique locaux compilées par CBC/Radio-Canada font état de 2692 décès liés à la maladie.

Du côté des foyers de soins de longue durée, la santé publique recense 71 éclosions actives dans la province.

Prolongement des décrets d'urgence

Le gouvernement de l'Ontario prolonge jusqu'au 10 juillet tous ses décrets d'urgence liés à la COVID-19.

Les décrets d'urgence donnent plus de pouvoirs, entre autres, aux fournisseurs de soins de santé pour réaffecter du personnel selon leurs besoins.

Par ailleurs, l'état d'urgence sanitaire a déjà été prolongé jusqu'au 15 juillet.

Le gouvernement Ford annonce aussi, du même coup, un assouplissement des restrictions pour l'accès à des installations sportives et récréatives en salle.

Cette décision permet à davantage d'entreprises et d'organisations d'utiliser ces installations pour former des athlètes amateurs ou professionnels et pour organiser certaines compétitions sportives amateurs ou professionnelles de sports sans contacts , écrit le gouvernement ontarien par voie de communiqué.

Première fin de semaine de déconfinement

Il s'agit de la première fin de semaine depuis le déconfinement à Toronto et dans la région de Peel.

Les terrasses extérieures des restaurants, les salons de coiffure et les salons d'esthétique, entre autres, sont ouverts depuis mercredi. Vendredi, encore plus de commerçants ont rouvert après s'être donné le temps de préparer leur réouverture.

Dorénavant, tous les passagers devront porter un couvre-visage à bord du traversier des îles de Toronto. Photo : Radio-Canada / Claudine Brulé

Le service de traversier vers les îles de Toronto a repris samedi, mais le nombre de passagers à bord de chaque traversier est limité.

Pour respecter la consigne de distanciation physique, seulement 5000 billets de traversée seront vendus par jour. Les passagers devront se procurer leur billet à l'avance sur le site de la Ville  (Nouvelle fenêtre) .

Le parc d'attractions Centreville et les structures de jeux pour enfants sur les îles demeureront fermés jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, les jeux d'eau seront ouverts.

Le zoo de Toronto rouvre également samedi.