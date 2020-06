Le Canada allouera plus d'argent aux efforts internationaux contre la COVID-19

Le premier ministre Justin Trudeau devrait préciser samedi dans une brève allocution l'ampleur du financement total qu’il accordera aux efforts internationaux de développement d'un vaccin ou de médicaments contre la COVID-19 lors du sommet virtuel Global Goal : Unite for Our Future. Un concert suivra.

L'objectif de Global Citizen, qui organise l'événement, est d’amasser 42,8 milliards. L'argent récolté servira à appuyer des professionnels de la santé, des organismes et des entreprises qui travaillent au développement d'un vaccin contre la COVID-19 et sur des médicaments pour soigner la maladie, ainsi que sur de nouveaux outils de diagnostic permettant de faire face à la pandémie.

Le Canada s'est déjà engagé à verser 850 millions de dollars dans le cadre de cette lutte, lors d'une activité de financement précédente dont l'objectif était d'amasser 11 milliards.

Le sommet sera diffusé sur le site web de l'organisation Global Citizen et sur les réseaux sociaux.

Un concert suivra en après-midi. Il sera diffusé sur les réseaux sociaux à compter de 14 h HE et rediffusé en soirée, à 20 h HE, sur les chaînes de télévision anglophones CBC, CTV, Global et City TV.