La Ville d'Ottawa rouvre 3 de ses plages

La Ville d’Ottawa permet maintenant l’accès aux plages Westboro, de la baie Mooneys et de l’île Petrie. Elles seront surveillées tous les jours de midi à 19 h jusqu’au 30 août.

La plage Britannia, elle, demeure fermée, car la Ville y effectue des travaux de restauration du lit de la rivière des Outaouais (hyperlien).

Des baigneurs désireux de profiter du beau temps se rendaient aux plages même si elles étaient fermées jusqu’à présent. Un jeune enfant est d’ailleurs mort noyé la semaine dernière à l’île Petrie (hyperlien).

Quelques consignes de sécurité supplémentaires en raison de la COVID-19 Tenez-vous à au moins deux mètres des autres dans l’eau et sur la plage.

Désinfectez-vous les mains fréquemment.

Évitez de toucher votre visage et les objets qui appartiennent aux autres (chaises, balles, frisbees, etc.).

Évitez que vos jeunes enfants ne s’éloignent trop de vous.

Rendez-vous à la plage la plus proche pour limiter les déplacements.

Restez chez vous si vous êtes malade ou si vous présentez des symptômes de maladie. Source : Ville d'Ottawa

Apportez un masque pour les situations où la distanciation physique peut être difficile à pratiquer. Comme certaines personnes peuvent être porteuses du virus de la COVID-19 sans le savoir, les masques peuvent aider à réduire le risque de propagation de la maladie.

La Ville a également modifié certains des services offerts à ses plages pour limiter la propagation de la COVID-19 sur recommandation de Santé publique Ottawa.

Les équipements des sauveteurs et les blocs sanitaires seront nettoyés plus souvent. Des toilettes portatives supplémentaires seront aussi installées à certains endroits et il ne sera plus possible de louer certains équipements comme des planches à pagaie ou des filets de volley-ball.