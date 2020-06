Le nouveau curriculum de mathématiques doit être repoussé, selon les syndicats

Selon les syndicats, les enseignants en auront bien assez dans leur assiette lors du retour des classes en personne en septembre.

L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), l’Association enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO), l’Association des enseignants des écoles catholiques anglophones de l'Ontario (OECTA), et la Fédération des enseignantes et enseignants de l’Ontario (FEESO) ont signé une déclaration conjointe publiée vendredi à ce sujet.

Les conseils scolaires et les enseignants se préparent à rouvrir les écoles selon les consignes de la santé publique et à combler les lacunes d'apprentissage des élèves. Il est difficile de penser que des ressources pourraient être détournées pour essayer de respecter un calendrier irréaliste de deux mois fixé par le gouvernement , peut-on y lire.

Le syndicat demande une période de deux ans pour le mettre en œuvre.

Le gouvernement devrait aider les enseignants et les élèves en dirigeant des ressources supplémentaires au lieu de créer plus d'incertitude et de barrières.

Le nouveau programme de mathématiques a été dévoilé par le gouvernement Ford plus tôt cette semaine.

Les données du Bureau de la qualité et de la responsabilité en éducation, qui administre les tests standardisés, ont révélé que seulement 48 % des élèves de 6e année ont réussi à surpasser les normes mathématiques provinciales en 2019, contre 61 % en 2009.

