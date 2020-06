Le feu de forêt du secteur de Chute-des-Passes est en dormance

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) affirme qu’un périmètre de 191 kilomètres délimite l’incendie qui touche environ 62 000 hectares de forêt.

L’état de dormance du feu permet aux pompiers d’arroser les bordures du brasier et de creuser des tranchées à l’aide de tracteurs excavateurs pour délimiter le périmètre.

Près de 270 personnes travaillent à combattre l’incendie de forêt. Des pompiers ontariens et albertains prêtent main-forte aux Québécois. Des avions de l'Ontario et du Manitoba sont aussi sur place.

Encore du temps sec à l’horizon

Le temps plutôt humide de cette semaine sera de courte durée puisque la météo s’annonce de nouveau plus chaude et plus sèche la semaine prochaine. Selon la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , le brasier pourrait reprendre son activité à l’intérieur de son périmètre en raison de cette température.

Il est toujours interdit de se rendre sur le territoire de Chute-des-Passes. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a également fermé plusieurs routes qui se rendent dans ce secteur.

Des pompiers aériens

Les avions-citernes sont au coeur du combat contre le feu de forêt. Le commandant Jean-Michel Dubé nous a fait visiter son CL-215 afin de nous en apprendre plus sur ce type d’engin aérien.

Jean-Michel Dubé montre les réservoirs du CL-215 qu'il commande. Photo : Radio-Canada

Toute l'organisation de l'avion est faite autour de ces deux réservoirs d'eau-là, explique M. Dubé. Il y en a pour 12 000 livres d'eau à l'intérieur, alors c'est très pesant. Donc, évidemment, ce n’est pas l'avion au complet qui se remplit.

L’avion se remplit d’eau grâce aux deux écopes qui s’ouvrent et qui mènent directement aux réservoirs. L'eau entre par la force, indique Jean-Michel Dubé. Juste en touchant à l'eau, ça rentre à l'intérieur puis ça va se diriger dans le réservoir tout seul. Toucher à l'eau et ressortir de l'eau, on en a pour environ 10 à 12 secondes.

Jean-Michel Dubé montre les écopes de son avion-citerne qui servent à remplir les réservoirs de l'engin. Photo : Radio-Canada

Il est possible de faire entre 20 et 30 largages à l’heure grâce à ce type d’avion. Un feu de forêt qui se situe proche d’un point d’eau permet de faire des boucles serrées et ainsi d'augmenter la force de frappe contre le feu.

Au Québec, 14 avions-citernes de type CL-215 sont répartis à travers huit bases dans la province.

Avec des informations de Philippe L'Heureux