Évelyne Beaudin veut vérifier la conformité du projet sur le chemin Rhéaume

Ce projet, dans le secteur Saint-Élie, vise la construction d’une cinquantaine de maisons unifamiliales et d’une route dans le secteur du marais du ruisseau rouge, qui est reconnu par Nature Cantons-de-l’Est comme un milieu humide important.

Dans une vidéo publiée vendredi, Évelyne Beaudin demande aux citoyens de se mobiliser pour monter un dossier à ce sujet. Comme je l’ai dit dans ma vidéo, tant qu’il y a des arbres, il y a de l’espoir , explique-t-elle en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

À notre lecture du schéma d’aménagement, on avait l’impression qu’il y avait possiblement des contradictions et des incohérences entre le règlement qui permet le développement du chemin Rhéaume et les principes dont la Ville s’est dotée en 2014. Évelyne Beaudin, conseillère municipale et chef intérimaire de Sherbrooke citoyen

Normalement, la commission municipale fait confiance aux Villes pour s’assurer que les règlements qu’elles adoptent sont conformes. Dans ce cas-ci, on a plusieurs questions qui sont restées en suspens, notamment en ce qui concerne le nombre de lots , souligne Mme Beaudin.

Il était censé en avoir 18 dans la promesse de 1998, et là, on est avec un projet de 50 lots. C’est trois fois plus que ce qui était prévu au départ. On se demande s’il n’y a pas quelque chose à vérifier de ce côté-là , poursuit-elle.

La conseillère invite par ailleurs au moins 10 Sherbrookois à monter un dossier à présenter à la Commission. On a déjà trouvé plusieurs personnes qui sont prêtes à s’investir dans cette démarche-là. Des gens qui veulent protéger les milieux naturels à Sherbrooke , explique-t-elle.

Au début du mois, les élus ont adopté en majorité les projets de règlements qui visent la construction d’un lot maximal de 50 résidences, l’ouverture d’une rue en cul-de-sac et à restreindre le déboisement des terrains de chaque habitation à 3000 m2.

Dix élus ont voté pour que le projet aille de l’avant. Cinq ont fait valoir leur dissidence, dont Évelyne Beaudin.