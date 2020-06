Le chef de la patrouille autoroutière de la Saskatchewan se fait montrer la porte

Le chef de la patrouille autoroutière de la Saskatchewan, Robin Litzenberger, a été congédié par le ministère de la Voirie et de l’Infrastructure à la suite d’allégations et de trois enquêtes concernant des achats jugés non nécessaires.

Dans le cadre de ses fonctions, Robin Litzenberger a acheté plusieurs armes de différents calibres, dont deux fusils d'assaut automatiques, ainsi qu’une douzaine de silencieux, indique le ministère.

Le ministre de la Voirie et de l’Infrastructure, Greg Ottenbreit, affirme qu'une partie de l'équipement acheté était nécessaire. Il précise que l’ancien chef de la patrouille autoroutière aurait dépensé environ 560 000 $ pour des gilets pare-balles et des caméras qui ont servi à la patrouille.

Il admet cependant que les fusils d'assaut et les silencieux n'étaient pas requis et qu'ils n'ont pas été utilisés par la patrouille autoroutière. Entre septembre 2017 et août 2019, Robin Litzenberger aurait également acheté un drone et une lunette de visée pour fusil.

L’ex-numéro un de la patrouille autoroutière aurait dépensé environ 140 000 $ pour des articles jugés non nécessaires.

L'une des raisons qui ont entraîné son congédiement serait l’achat d’un fusil à pompe, alors qu’il lui avait été interdit de faire cette dépense, indique le ministre Ottenbreit. [Les objets achetés sans autorisation ont ] été mis sous clé et seront transférés aux autorités appropriées , ajoute-t-il.

Les trois enquêtes ont révélé d'autres problèmes dans la façon dont l'ex-chef de la patrouille autoroutière effectuait ses achats.

Robin Litzenberger aurait divisé ces achats pour éviter de dépasser la limite dépense de 10 000 $ au-delà de laquelle une procédure spéciale doit être suivie.

Le ministre de la Voirie et de l’Infrastructure a réaffirmé sa confiance envers la patrouille autoroutière de la Saskatchewan, ajoutant que son gouvernement se chargerait de récupérer les 140 000 $ en question.

L’opposition officielle en furie

Cette semaine, la vérificatrice provinciale Judy Ferguson a publié son rapport annuel dans lequel elle souligne que la patrouille provinciale a effectué des achats qu’elle qualifie de douteux.

Elle ajoute qu'un employé avait été licencié après enquête, mais sans donner son nom.

Ce sujet a fait réagir l'opposition officielle en Saskatchewan. Pourquoi pensait-il que la patrouille avait besoin de tous ces équipements, demande le chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, Ryan Meili. Comment cette chose a-t-elle pu se produire? C’est inquiétant!

Ryan Meili espère que le gouvernement fournira plus de détails dans les jours à venir.

Avec les informations d’Alexis Lalemant et Jean-Baptiste Demouy