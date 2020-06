Fête du Canada : la Police provinciale de l’Ontario plus présente sur les routes

La température plus chaude et les journées plus longues signifient que plus de gens vont sortir pour profiter des activités extérieures et iront sur nos routes, nos cours d’eau, nos sentiers et nos parcs provinciaux , peut-on lire dans un communiqué de presse marquant le lancement de la campagne.

Le corps de police provincial annonce que du 27 juin au 5 juillet, les policiers seront plus présents sur les routes.

Les policiers vont concentrer leurs efforts pour prévenir la conduite dangereuse, l’alcool au volant, la vitesse, les conducteurs distraits et les ceintures de sécurité détachées.

Selon la PPOPolice provinciale de l'Ontario , ces cinq facteurs contribuent à plusieurs accidents qui auraient pu être évités.

En ce qui a trait à la sécurité nautique et dans les sentiers, la PPOPolice provinciale de l'Ontario rappelle que la conduite avec les facultés affaiblies d’un bateau ou encore d’un véhicule tout terrain est une infraction au même titre qu’au volant d‘une voiture.

Le détachement de Nipissing Ouest de la PPOPolice provinciale de l'Ontario rappelle dans un communiqué que l’opération menée l’an dernier a mené à 54 constats d’infraction pour excès de vitesse dans la région.

16 autres constats ont été distribués pour d’autres infractions au Code de la route.