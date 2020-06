Des bulles régionales réclamées entre le Nouveau-Brunswick et le Québec

Une marche est d’ailleurs prévue le 4 juillet pour demander l'inclusion du Québec à ce projet de bulle.

Nous voulons voir nos familles librement sans devoir répondre au questionnement des frontières à chaque visite et sans se faire virer de bord par certains qui n'autorisent pas les mêmes que d'autres. On est au Canada, un pays libre. Et on ne comprend pas pourquoi le Québec ne peut pas faire partie de la gang , peut-on lire sur la page de l’événement Facebook.

Le Nouveau-Brunswick a installé des postes de contrôle à ses frontières cet hiver. Actuellement, les résidents du Québec peuvent seulement entrer au Nouveau-Brunswick s’ils y ont de la famille proche et ils doivent s'auto-isoler 14 jours à leur arrivée.

Le maire d’Atholville, Michel Soucy, croit que le gouvernement fait la sourde oreille à la suite de demandes répétées. Après l’éclosion de COVID-19 dans le Restigouche, qui a entraîné un retour en arrière dans les démarches de déconfinement, la région profiterait d’un tel coup de pouce, croit-il.

Nous aussi on a besoin de prendre vie. On a besoin de cet appui de la province. Il y a moyen de faire une bulle, régionalement, pour permettre aux gens de l'autre côté de venir chez nous , affirme le maire Soucy.

Avec la situation que nous avons vécue, j'ai un sentiment d'isolement. On se fait isoler comme région. Michel Soucy, maire d'Atholville

Si l’annonce d’une bulle atlantique avait de quoi soulager l’industrie touristique, plusieurs opérateurs des régions francophones du Nouveau-Brunswick ont contenu leur enthousiasme. Difficile pour eux d’espérer remplir leurs carnets de réservations, puisque la plupart des touristes qu’ils accueillent chaque année sont Québécois.

Par ailleurs, selon Michel Soucy, les risques de contamination sont assez bas à l’heure actuelle.

Il n'y a pas beaucoup de cas [en Gaspésie]. On semble avoir peur que les gens partent de Montréal et puis qu'ils viennent en Gaspésie et qu'on la transmette dans nos régions , observe-t-il.

À l’instar des gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a indiqué vouloir ouvrir les frontières à tout le Canada le 17 juillet.

Avec les informations de Marie-Hélène Lange