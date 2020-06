COVID-19 : troisième journée de suite sans nouveaux cas dans le Nord de l’Ontario

Les bureaux de santé publique de la région décomptent 1592 tests de dépistages effectués.

L’Ontario a connu une journée record en termes de tests de dépistage effectués et le nombre de nouveaux cas est à la baisse.

D’autres éclosions pourraient être observées à Sudbury

Alain Simard, professeur associé à l'École de médecine du Nord de l’Ontario, affirme qu'il est difficile de savoir si les trois nouveaux cas observés à Sudbury en juin peuvent être liés à la réouverture de la province.

Selon M. Simard, le bureau de santé publique craignait que les chiffres aient augmenté davantage à l'heure actuelle.

Il note cependant qu'une augmentation du nombre de cas dans les prochaines semaines est toujours possible.

La grande question est de savoir si un nombre suffisant de personnes vont prendre les précautions nécessaires lorsqu'elles sortent en public , explique-t-il.

Ce sera le facteur le plus important pour déterminer si nous aurons ou non une deuxième vague et si celle-ci sera important , croit-il.

M. Simard dit avoir remarqué que des gens ne portent pas de masque dans les magasins et que ceux-ci ne respectent pas les règles de distanciation physique.

Selon lui, le message clé devrait maintenant porter sur la nécessité de travailler ensemble pour minimiser l'impact d'une deuxième vague et permettre aux entreprises et aux services de rester ouverts.

Santé publique de Porcupine optimiste

La Dre Lianne Catton, médecin hygiéniste du bureau de Santé publique de Porcupine, se dit prudemment optimiste quant à la réouverture de l'hôpital malgré les récents cas positifs sur son territoire.

Selon la Dre Catton, il est trop tôt pour spéculer sur le fait que deux cas signalés la semaine dernière, les premiers depuis début mai, soient liés à la phase 2 de réouverture de la province.

Je suis vraiment impressionnée lorsque je vois les stations de lavage des mains et les marquages dans les commerces et les magasins locaux pour indiquer à quoi ressemble une distance de deux mètres , affirme la Dre Catton.

Elle se dit d'ailleurs généralement satisfaite de l’adoption des mesures par la population, comme le port du masque et l'éloignement physique.