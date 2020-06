Musiparc : des concerts vivants et chaleureux, même en voiture

Les grands spectacles étant encore interdits au Québec en raison de la pandémie de COVID-19, des musiparcs voient le jour pour permettre aux mélomanes de retrouver le plaisir de voir des artistes jouer en vrai, et non par écran interposé sur Zoom ou sur les réseaux sociaux.

Installés à Québec, Bromont, Gatineau, Mercier et Mirabel, les cinq TD musiparcs accueillent des artistes comme Marc Dupré, France d’Amour, Bleu Jeans Bleu, Guylaine Tanguay ou encore 2Frères, qui avait annoncé, dès le mois d’avril, qu’il serait en tournée dans les ciné-parcs cet été.

Un concert chaleureux

Même si le duo a pensé à jouer devant des gens assis dans leur voiture assez rapidement après la mise en confinement, il ignorait à quoi s’attendre quand il est monté sur la scène du musiparc de Baie de Beauport, près de Québec, mardi soir.

C’était génial, l’ambiance n’était pas froide, au contraire, elle était très chaleureuse , se réjouit Sonny Caouette, qui forme le groupe avec son frère Erik. Depuis 11 ans qu’ils donnent des concerts, les deux hommes n’avaient jamais passé aussi longtemps sans se produire devant un public.

Ce type de concert demande un peu plus de concentration, mais les gens nous témoignent tellement d’amour , ajoute-t-il.

Mercredi soir, Bleu Jeans Bleu faisait résonner son succès Coton Ouaté pour la première fois dans un musiparc, à Bromont.

C’était une belle surprise, c’était vivant. Tout le monde était content d’aller voir un show. Claude Cobra, chanteur de Bleu Jeans Bleu

Le plaisir de donner et de recevoir un spectacle se retrouve vite. On oublie rapidement qu’on joue devant des voitures , assure-t-il.

Claude Cobra, au centre, entouré du reste du groupe Bleu Jeans Bleu. Photo : Marc-Étienne Mongrain

Même sentiment de joie pour Guylaine Tanguay, qui s’est essayée, pour la première fois, au concert au musiparc de Gatineau jeudi soir.

Avec mes musiciens, on ne flottait pas après le concert, on volait dans les airs, tellement on était contents. Guylaine Tanguay

La chanteuse craignait que le protocole sanitaire ne prenne trop de place par rapport au plaisir d’être sur scène.

Mais tout était très bien organisé et sécuritaire alors cela a rendu notre travail relax , dit celle qui devait tout de même se rappeler de rester loin de ses musiciens par mesure de sécurité.

Klaxons et appels de phares

Si 2Frères a préféré se laisser porter par l’ambiance et par les demandes spéciales formulées par le public sur Facebook, Guylaine Tremblay avait prévu d’enchaîner les chansons rythmées plutôt que les balades mélos.

Un choix gagnant puisque des spectateurs et spectatrices sont sortis de leur voiture pour faire de la danse en ligne. Lors de la dernière chanson, presque tout le monde dansait à côté de son auto , dit-elle.

Rester dans sa voiture n’a pas empêché le public de manifester son contentement.

Les gens chantaient, tapaient dans leurs mains, klaxonnaient et, quand la nuit est tombée, nous montraient leur amour en flashant leurs lumières. C’était d’une grande beauté. Sonny Caouette, de 2Frères

Assister à un concert dans le confort de son auto

Pour offrir une expérience à la fois satisfaisante et sécuritaire au public, les musiparcs TD sont équipés d’écrans géants qui retransmettent les images tournées par les caméras filmant la scène. Les personnes ont la possibilité de sortir de leur véhicule, mais pas de s’en éloigner. Et les véhicules est placés de façon à ce qu’un camion ne vienne pas boucher la vue d’une voiture.

Selon Guylaine Tremblay, les spectateurs et les spectatrices de son concert de jeudi soir étaient ravis de cette formule musiparc. Beaucoup de personnes m’ont écrit sur Messenger pour me dire qu’elles avaient eu du fun et d’autres qui attendaient de savoir comment cela se passait me disent qu’elles vont acheter des billets, précise-t-elle. Oui, les gens veulent s’amuser, mais ils ne veulent pas tomber malades.

Le public du musiparc de Baie de Beauport. Photo : Andre Olivier Lyra

Contrairement à un concert organisé devant une foule debout, les spectacles en musiparc permettent aux spectateurs et spectatrices d’ajuster le son, qui sort de l’autoradio, comme ils le souhaitent, de s'asseoir comme ils le veulent, ou encore d’être protégés des moustiques par leurs moustiquaires et de rester au frais grâce à l’air climatisé.

Ça évite les odeurs de dessous de bras de tes voisins, plaisante Claude Cobra de Bleu Jeans Bleu. C’est bien pour les gens qui n’aiment pas les bains de foule et les familles avec de jeunes enfants.

Selon l’entreprise d’organisation de spectacles Gestev, qui gère les TD musiparcs, ces concerts attirent entre 60 et 250 véhicules, selon les représentations.

Contrairement à un spectacle habituel, les billets s’achètent par voiture, et non par personne. En tout, les cinq TD musiparcs proposeront, en tout, 103 spectacles d’ici le 19 juillet.