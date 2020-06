Des bars déjà ouverts, d'autres se préparent

Le gérant du Bar à Pitons de Chicoutimi, Simon Lacoste, a déjà entamé les préparatifs de réouverture de son établissement. Il espère pouvoir accueillir des clients après le 1er juillet.

Dès qu’il y a eu la nouvelle que les bars rouvrent, j’ai commencé à avoir des textos de gens qui me connaissent, des clients du bar, pour me dire : ‘’le Bar à Pitons rouvre. Quand est-ce que vous rouvrez? ‘’ Donc j’ai senti une urgence pour les clients de leur offrir ça, explique M. Lacoste. Ça fait trois mois qu’ils attendent de prendre une bière en fût sur la terrasse.

Déjà ouvert

D’autres commerces ont opté pour une réouverture plus rapide. C’est le cas du bar La Chandelle à de Chicoutimi-Nord. La propriétaire Marie-Claude Hovington a ouvert son établissement dès le lendemain de l’annonce du gouvernement.

À 8h on ouvre, mais les barmaids entrent à 11h, indique-t-elle. On s’est organisé. On a fait un saut, mais ça a bien été.

Réouverture des spas

Québec a également donné son autorisation pour la réouverture des spas. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, certains d’entre eux préfèrent attendre.

On va attendre les consignes, affirme la directrice du spa Baie sur Mer, France Bouchard. On a pas encore vraiment eu toute la trousse de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail . Aussitôt qu’on va avoir la trousse, on va voir vraiment ce qu’ils nous demandes, si c’est possible de l’ouvrir. On voudrait bien l’ouvrir, mais on y va avec les normes.

D'après le reportage de Thomas Laberge