Comment fêter le Canada en toute sécurité au Manitoba

Les rassemblements sont une recette qui mène directement au désastre, car il n’y a aucun moyen de savoir si tout le monde est en santé et suit les ordonnances de santé publique , rappelle Jason Kindrachuk, professeur adjoint des départements de médecine, de microbiologie médicale et de maladies infectieuses, à l’Université du Manitoba.

Nous ne devons pas baisser notre garde. La pandémie n’est pas derrière nous. Le virus circule toujours , souligne-t-il.

En raison de la COVID-19, le quartier Osborne a annulé son festival de rue annuel. La célébration, qui marque également la fête du Canada, accueille normalement chaque année plus de 70 000 personnes. Photo : Radio-Canada / Thomas Asselin

Ce que nous pouvons contrôler, par contre, c’est à quel point le virus peut se propager dans notre communauté , ajoute-t-il.

Alors que bien des ordonnances de santé publique sont levées, les planificateurs d’évènements ne prennent pas de risques.

La fête de rue du Village Osborne ainsi que la célébration au parc Assiniboine sont annulées cette année et ce qui est normalement un évènement massif à La Fourche se transforme en activité qui assurera la santé et la sécurité de tous.

Fêter virtuellement

Au lieu de spectacles devant public et feux d’artifice sur le site, La Fourche organise une émission de variétés d’une heure qui sera diffusée en direct sur plusieurs plateformes, à partir de 14 h.

Faouzia est une artiste de Carman, dans le sud du Manitoba. Photo : Travis Ross

L’émission comprendra un tout nouveau spectacle de feux d’artifice, filmé à l’écart de tous, de la compagnie primée Archangel Fireworks, ainsi qu’une prestation de la chanteuse franco-manitobaine Faouzia.

L’auteure-compositrice-interprète Taylor Janzen, qui devait se présenter avec l’Orchestre symphonique de Winnipeg, offrira à la place une prestation plutôt dépouillée sur une scène vide, accompagnée seulement d’un violoncelliste.

On entendra également une version de l'hymne national canadien à partir d’un canot sur la rivière Assiniboine.

Radio-Canada organise sa propre célébration en collaboration avec Patrimoine canadien. Les festivités virtuelles, La fête du Canada à travers le pays et La fête du Canada - Ensemble, animées par Pierre-Yves Lord et la chanteuse Serena Ryder, comprendront des collaborations artistiques de partout au pays et mettront en vedette des artistes comme Alex Nevsky, Kelly Bado, Corneille, Sierra Noble, Jason Burnstick, Alanis Morissette, Avril Lavigne et Charlotte Cardin.

Alexandra Stréliski, Alanis Morissette, Damien Robitaille, Charlotte Cardin, Loud, Radio Radio et Sarah McLachlan seront tous de la fête du Canada 2020, sur les ondes de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

On peut regarder la retransmission en direct de La fête du Canada à travers le pays à l’antenne d’ICI Radio-Canada Télé ainsi que sur ICI TOU.TV à partir 13 h, heure de Winnipeg. La fête du Canada - Ensemble sera diffusée en direct à 20 h.

Pour sa part, Tourisme Riel a décidé de produire une vidéo qui inclut une visite à bicyclette de Saint-Boniface animée par le jeune francométis Barney Morin. Il y découvre les secrets des lieux de célébration habituels de la fête du Canada.

L'humoriste, conteur et animateur Barney Morin. Photo : Radio-Canada

La vidéo sera diffusée à 13 h le 1er juillet sur le site Internet Passionethistoire.ca  (Nouvelle fenêtre) et les médias sociaux de Passion et Histoire Saint-Boniface et la page YouTube de Tourisme Riel.

La taille des rassemblements

Pour ceux qui prévoient organiser leurs propres célébrations, il existe tout de même certains éléments dont il faut tenir compte.

Le Manitoba est passé en phase 3 de sa stratégie de réouverture de l'économie la semaine dernière, ce qui veut dire que des rassemblements plus importants sont permis.

La taille des groupes se trouvant à l’intérieur est limitée à 50 personnes et les rassemblements extérieurs sont limités à 100 personnes, pourvu que tout le monde puisse respecter une distanciation de deux mètres.

Ces limites peuvent être augmentées, par contre, si les participants peuvent se diviser en groupes séparés qui ne s’entremêlent pas.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Brent Roussin, appelle cette pratique le regroupement en cohorte. Chacun des sous-groupes, ou cohortes, doit être capable d’entrer, participer à l'événement et le quitter séparément des autres groupes.

Brent Roussin est le médecin hygiéniste en chef du Manitoba. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Selon ce système, les rassemblements à l’intérieur peuvent dépasser la limite de 50 personnes, jusqu’à 30 % de la capacité du site, tant et aussi longtemps que chaque cohorte ne compte pas plus de 50 personnes. À l’extérieur, la limite augmente à 100 personnes par cohorte.

Ces règles valent pour les messes et services religieux, les pow-wow, les mariages, les funérailles, ainsi que pour les évènements dans les centres communautaires et installations polyvalentes, tels que les arénas.

Des conseils de sécurité

Jason Kindrachuk rappelle, cependant, que même les personnes qui envisagent d'assister à des rassemblements plus petits pour la fête du Canada doivent se laver les mains, éviter de se toucher le visage, se tenir à deux mètres des autres et porter un masque.

Juste parce que nous portons un masque, ça ne veut pas dire nous n’avons pas besoin de nous soucier de la distanciation physique. Le masque, ce n’est qu’une barrière supplémentaire pour tenter d’arrêter la propagation du virus , dit-il.