Le réalisateur Kirill Serebrennikov condamné pour fraude, mais laissé en liberté

Bien que reconnu coupable, Serebrennikov n’ira donc pas en prison. La réhabilitation de Serebrennikov est possible sans peine réelle de privation de liberté, a estimé la juge Olessya Mendeleïeva, qui lui inflige par ailleurs une interdiction de diriger tout organisme culturel, une amende et trois années de mise à l'épreuve.

Sans commentaire , a dit l'intéressé à l'issue de la lecture du jugement. Il a passé toute la journée le visage couvert d'un masque de protection noir en raison de l'épidémie de COVID-19.

Le parquet avait requis six ans de prison ferme. La juge a considéré que le réalisateur et metteur en scène, célébré notamment pour son film Leto et ses opéras, s'était rendu coupable d'avoir détourné des subventions à des fins d'enrichissement personnel à hauteur d'environ 129 millions de roubles (un peu plus de 2,5 millions de dollars canadiens).

Deux autres accusés dans cette affaire, Iouri Itine et Konstantin Malobrodski, ont été condamnés à des peines avec sursis de deux et trois ans respectivement.

Une quatrième accusée, Sofia Apfelbaum, s'est vu infliger une amende qu'elle n'aura pas à payer car couverte par la prescription. Elle a fondu en larmes à l'énoncé de ces sanctions.

Des centaines de personnes qui soutiennent le réalisateur, réunies devant le tribunal Mechtchanski de la capitale russe, ont réagi par des applaudissements, elles qui craignaient une lourde peine d'emprisonnement.