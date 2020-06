Être Noir et queer : regards croisés sur ce qu'est l'intersectionnalité

Je pense que l'intersectionnalité est compliquée, mais j'ai aussi l'impression que c'est l'un de mes superpouvoirs. Heather Beamish

Heather Beamish se présente comme ayant des origines ethniques multiples, qu’elle tient d’une mère jamaïcaine et d’un père moitié métis et moitié irlandais. Élevée dans la foi chrétienne, et après avoir complété des études bibliques pour ensuite devenir pasteur, elle s’identifie comme personne queer.

Selon elle, toutes ces facettes qui font son identité permettent de bâtir des ponts. Des ponts qu'elle tente de matérialiser dans son art, à travers ses poèmes et ses prises de parole publiques.

Parce je suis une chrétienne queer, je suis une femme noire, je suis toutes ces différentes choses que je peux comprendre et comprendre et communiquer les besoins et les expériences de ces différentes communautés marginalisées.

Pierre Ndoye est arrivé au Canada il y a un peu plus de deux ans en tant que demandeur d’asile. Originaire du Sénégal, il s’identifie comme un homme gai. Si l’homosexualité est plus un problème là d’où il vient que là où il est aujourd’hui, Pierre dit cependant que concernant le racisme, le sentiment est inverse.

En Afrique, on a l’habitude de voir des Noirs. Je ne savais pas vraiment que je pouvais être une différence. C’est quand je suis arrivé ici que j’ai vraiment vu que j’étais noir.

Sa double différence l’a cependant rendu fort, dit-il.

Quand on est vraiment du côté de l'oppressé et qu’on se sent tellement différent et qu’on assume cette différence, ça fait de nous une personne forte. Pierre Ndoye

Pour lui, l’intersectionnalité est synonyme de courage.

Syrus Marcus Ware est un militant connu pour son combat contre le racisme. Ce père de famille transgenre, figure du mouvement Black Lives Matter Toronto, se présente comme une personne queer, noire et ayant un handicap.

J'ai subi du racisme systémique, de la transphobie, de l'homophobie, du capacitisme. En tant que personne qui est à l'intersection de beaucoup de choses, j'ai subi beaucoup de violence de la part du système. Syrus Marcus Ware

Si son intersectionnalité, il la voit comme une richesse, il dit toutefois avoir subi de nombreuses discriminations. Pourtant, toutes ces parties de son identité n’ont qu’une seule lutte : celle de la justice sociale.