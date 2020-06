Un enfant de 11 ans sauvé de la noyade grâce à l’intervention d’une ancienne pompière

Oui, j'ai eu peur parce que ça aurait pu arriver que je n’y arrive pas aussi , témoigne Sandra Ricard Lirette, qui a secouru l’enfant en danger.

Samedi dernier, sur une plage privée de la rivière Bécancour, le jeune Loukas, venu avec sa famille, a échappé au regard de ses proches. En un instant, l’enfant était submergé dans l’eau, inanimé.

C’est alors que Sandra Ricard Lirette, présente sur les lieux, fonce pour intervenir. Poussée par l'adrénaline, elle n’hésite pas une seule seconde à porter secours au garçon de 11 ans.

On a un petit mécanisme comme de drive, de pilote si on veut quand on voit quelque chose comme ça se passer. Une situation dans laquelle on se pose pas vraiment de question. Ça se fait tout seul, c'est plus après je pense qu'on réalise , raconte l’ancienne pompière.

Loukas Vallières Photo : Sabrina Dubois

De 30 à 40 minutes s’écoulent ensuite entre le début de l'intervention et l'arrivée des premiers secours. De longues minutes pendant lesquelles la bonne samaritaine a eu bien peur de perdre l'enfant. Cette fois-ci, l'histoire se finit bien.

Une très très très belle chance, sauf que la vie n'est pas faite que de chance comme ça, ça arrive trop souvent. Puis je pense qu'on ne fera jamais assez attention, peu importe les plans d'eau , explique Sandra Ricard Lirette.

Loukas Vallières a passé une nuit à l'hôpital Photo : Sabrina Dubois

31 noyades depuis le début de l'année

En date du 23 juin, la Société de sauvetage du Québec répertoriait déjà 31 noyades dans la province, neuf de plus qu'à pareille date l'an dernier.

Sandra n'a qu'un seul conseil pour éviter qu'un accident comme celui de Loukas ne survienne : redoubler de prudence.

Gardez un oeil sur vos enfants, sur vos proches ! Sandra Ricard Lirette

Après une nuit passée à l'hôpital, Loukas, lui, se porte bien grâce à son ange gardien.

D’après un reportage de Jade Brouillette.