La première fois

Un coup de fil inattendu a changé le plan de carrière de Dominick Gauthier, ex-athlète olympique. Pour Pascal Lochard, la sonnerie de son téléphone s’est fait entendre beaucoup plus tôt que prévu. Et pour Maxime Crépeau, le moment marquant qui a changé sa vie c’est tout simplement de vouloir suivre son frère plus âgé qui avait 11 ans à l’époque, à un camp d'été de soccer.

J’aime cette position-là [gardien de but], j’aime l’adrénaline qui vient avec parce qu’on est le dernier défenseur, le dernier homme qui soutient l’équipe... Maxime Crépeau, gardien de but des Whitecaps de Vancouver

Il ne suffit pas de grand chose pour changer le cours d’une vie, il faut simplement suivre l’appel qui nous est lancé.