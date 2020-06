16 cas de COVID-19 liés à une éclosion dans un salon d’esthétique de Kingston

Un salon d’esthétique de Kingston est maintenant à l’origine de 16 infections à la COVID-19 parmi les employés et les clients de l’établissement.

Les autorités de santé publique de la région de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington ont officiellement déclaré que le salon Binh’s Nail and Spa, dans l’ouest de la ville, était le théâtre d’une éclosion. Le commerce est donc fermé jusqu’à nouvel ordre.

Le médecin en chef, le Dr Kieran Moore, a indiqué vendredi que huit personnes de plus ont contracté la COVID-19 à cet établissement. Parmi les 16 cas maintenant recensés, on dénombre 6 employés et un de leur proche. Ce n’est pas quelque chose d’inattendu. Lorsque l’économie reprend, ça peut se produire. Je suis heureux que nous ayons détecté ça rapidement , a précisé le Dr Moore, en ajoutant qu’à son avis, l’éclosion avait commencé il y a environ une semaine.

On s’inquiète du fait que certains commerces sont revenus à leurs anciennes habitudes. C’est une nouvelle époque où il faut être plus prudent , a-t-il également lancé.

Des centaines de personnes à risque

La santé publique a demandé, jeudi, à toutes les personnes ayant visité le salon après le 12 juin — soit le début de la phase 2 du déconfinement — d’aller passer un test de dépistage et de se mettre en isolement volontaire pendant 14 jours par la suite, peu importe le résultat du test.

On estimait vendredi matin que 680 individus sont visés par ces consignes, selon le Dr Moore. Parmi eux figurent des travailleurs de la santé et des services correctionnels, mais rien n’indique que le coronavirus s’est immiscé dans leurs milieux de travail.

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, a souligné que cette flambée était certes inquiétante, mais qu’elle montrait l’efficacité des enquêtes et des suivis épidémiologiques pour contacter des centaines de personnes potentiellement touchées.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a quant à elle indiqué que la province n’envisageait pas de resserrer les restrictions, en raison de la situation.

Toutefois, la Ville de Kingston a rendu obligatoire le port du masque dans tous les lieux publics intérieurs vendredi. Les nouvelles infections provenant du salon signifient que la région de Kingston a enregistré un total de 81 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, dont seulement 2 en mai et aucun en juin jusqu’à cette semaine.

À Ottawa, la santé publique a confirmé 6 nouveaux cas, portant le bilan à 2075 depuis le début de la pandémie. Qui plus est, une personne de plus a succombé à la COVID-19, ce qui signifie que 263 Ottaviens sont morts du coronavirus. Cependant, il ne reste que 47 cas actifs dans la capitale fédérale.

Dans l’est ontarien, seules 11 personnes combattent toujours la COVID-19. Le nombre cumulatif de cas est stable à 163 depuis maintenant près d’une semaine.