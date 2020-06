Les surdoses dans les centres de consommation supervisée coûtent moins cher

Les surdoses évitées dans les centres de consommation supervisée (CCS) « sauvent de l’argent, libèrent des ambulances et diminuent l’affluence dans les salles d’urgence », conclut une étude de l’Université de Calgary. Le CCS de Calgary à lui seul a ainsi épargné 2,3 millions de dollars au gouvernement albertain depuis son ouverture, d’après l’autrice.

Gérer une surdose dans un CCS coûte au bas mot 1600 $ de moins que de le faire aux urgences, selon l’analyse de coûts de la professeure Jennifer Jackson.

C’est surtout parce qu’on évite le trajet d’ambulance (385 $), le coût moyen d’une visite dans une salle d’urgence (1071 $) et le tarif de l’urgentologue (176 $).

La professeure de l'Université de Calgary souligne que la littérature scientifique a prouvé à maintes reprises que ces centres sauvent des vies. Ses travaux montrent qu'ils le font à moindre coût que le système de santé traditionnel.

L’étude se concentre sur le centre Safeworks de Calgary, qui a ouvert il y a un peu moins de trois ans. Depuis, les infirmiers et travailleuses de ce CCS ont évité que 1458 surdoses soient mortelles en administrant du naloxone ou de l’oxygène eux-mêmes.

Ça revient à une économie de 2,3 millions de dollars. Certes, c’est moins que ce que le centre coûte au gouvernement, mais ce n’est pas le seul avantage, d’après la chercheuse.

On sait par exemple qu’à Vancouver, les économies faites grâce à la prévention du VIH [d'Insite] sont assez importantes pour payer tous leurs frais , souligne-t-elle.

Cet aspect n’a pas été étudié en Alberta, mais Jennifer Jackson espère s’y atteler prochainement.

J’aimerais que les décideurs en Alberta prennent en compte que ce type de service est vital pour prévenir les surdoses, sauver des vies, et qu’il est rentable. Dre Jennifer Jackson, professeure en sciences infirmières

La chercheuse remarque par ailleurs que ce CCS semble améliorer ses pratiques d’année en année.

Ses données montrent que, alors que le nombre de clients augmente, la proportion de surdoses diminue. De plus, lorsque ces surdoses surviennent, le personnel de Safeworks est de plus en plus apte à les gérer sans l’aide des secours.

Ainsi, Safeworks a appelé une ambulance à l’aide pour 11 % des surdoses survenues dans les deux premiers mois après son ouverture, mais seulement pour 2 % de celles survenues en 2020.

Désengorger les urgences

Tous ces appels aux urgences évités sont un avantage non négligeable, soutient Jennifer Jackson.

Tous les gens qui ont besoin de soins d’urgence peuvent les avoir plus rapidement parce que Safeworks existe , dit-elle.

Je suis complètement d’accord , commente le Dr Eddy Lang, chef du département de médecine d’urgence à Calgary. Si les centres de consommation supervisée n’existaient pas, c’est certain qu’on verrait plus de surdoses à l’urgence.

Certes, ce ne sont pas les surdoses qui occupent la majorité des ressources en milieu hospitalier, tempère-t-il, mais elles ont pris une place grandissante dans les dernières années.

Le docteur explique que le nombre de cas fluctue beaucoup, mais que pendant les pires périodes de l’année, chaque salle d’urgence de la métropole peut en traiter entre 3 et 5 par jour.

Il ajoute que chacun de ces cas peut facilement prendre 6, 12 ou même 18 heures à gérer.

Ces patients ont tendance à avoir besoin de plusieurs heures d’observation parce que ça prend du temps avant qu’ils ne se réveillent assez bien pour avoir une conversation , explique-t-il.

Les CCS, selon lui, ont tous les compétences et les outils nécessaires pour s’occuper d’eux.

L’avenir des CCS toujours incertain

Il y a présentement sept CCS en Alberta et trois en attente d’approbation. Le gouvernement actuel ne s’est pas montré très favorable à leurs activités, gelant le financement pour de nouveaux établissements dès le début de son mandat.

Le bureau du ministre adjoint pour la Santé mentale et les dépendances Jason Luan affirme qu’aucune décision n’a encore été prise concernant leur avenir.

Nous apprécions cette recherche, cependant l’impact sur la communauté en matière de sécurité, seringues souillées et hausse de la criminalité va beaucoup plus loin que le coût des trajets d’ambulance et des soins hospitaliers , écrit l’attachée de presse du ministre Luan, Kassandra Kitz.

Ces mots font écho à un rapport cinglant sur les CCS que le gouvernement a publié en mars dernier. Cette étude, qui avait pour but d’examiner leur impact sur le voisinage, était principalement basée sur des consultations publiques.

Elle n'a pas fait l'unanimité. Le docteur Josh Fanaeian, urgentologue à la clinique de traitement des dépendances Metro City, a entre autres reproché aux auteurs de faire de grandes généralisations basées sur des anecdotes .

Le comité qui a rédigé le rapport a par ailleurs clamé que les CCS surestiment le nombre de surdoses qu’ils évitent, en présumant que des interventions mineures comme l’administration d’oxygène ont empêché un décès.

Or, la Dre Jackson, qui est aussi infirmière, explique qu'il n'y a aucun doute dans la communauté médicale que cette manoeuvre sauve beaucoup de gens, aussi simple qu'elle soit.

L’hypoxie (ou le manque d’oxygène) est la cause numéro un de décès chez les personnes en surdose , dit-elle.

Elle est certaine que les chiffres utilisés dans son étude sont les bons.