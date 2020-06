Les agences de voyages toujours en situation précaire

Malgré l’arrivée de certaines mesures de déconfinement, les voyageurs en Abitibi-Témiscamingue et au Québec semblent très peu nombreux à effectuer des réservations, et les agences de voyages en souffrent.

Kim Leroux, propriétaire de Club Voyages Élite à Rouyn-Noranda, rapporte que très peu de personnes réservent des vols internationaux.

Pour ma part, je n’ai pas encore de réservations faites, les gens attendent de pouvoir être assurés avant de pouvoir sortir du pays, parce que, pour le moment, avec l’alerte sur le site du gouvernement du Canada d’éviter tout voyage non-essentiel à l’extérieur du Canada, les clients ne sont pas couverts par leurs assurances , indique-t-elle.

De plus, les agences de voyages n’ont pas la tâche facile pour les clients qui souhaitent aller ailleurs au Canada puisque les aéroports de Rouyn-Noranda et Val-d’Or ne sont pas desservis. Kim Leroux doit donc diriger ses clients vers d’autres aéroports, comme celui de Sudbury.

La copropriétaire de Club Voyages Lavoie, Linda Dessureault, abonde dans le même sens que Kim Leroux : l’agence n’effectue présentement aucun revenu, car elle ne reçoit pas de nouvelles réservations et ne fait que gérer les annulations survenues en raison de la COVID-19.

On règle encore les dossiers du printemps, dit-elle. On n’a pas encore reçu tous les crédits voyages. On attend, on appelle chez les grossistes, des heures d’attente, et sans être payés.

Pas rassurés sans les assurances

Les compagnies d’assurances ne couvrent pas les frais d’annulation de voyage, puisque le site du gouvernement canadien indique de ne pas effectuer de voyages non essentiels. Selon la propriétaire de Voyages Brunet à Val-d’Or, Karo-Lyn Fournier, une loi de la protection du consommateur régissant les obligations des compagnies en cas d’annulation à cause de la pandémie est nécessaire. Sinon, les agences de voyages ne verront pas la demande augmenter.

Quand on va savoir que la loi est statuée, on va pouvoir mettre tous les clients sur le même pied d’égalité parce que là, présentement, les fournisseurs font à peu près ce qu’ils veulent avec les crédits voyage des clients. Karo-Lyn Fournier, propriétaire de Voyages Brunet

En ce moment, certaines compagnies offrent un crédit voyage pouvant être utilisé avant une certaine date, d’autres n’ont pas de date d’expiration, d’autres peuvent décider d’offrir un remboursement. C’est la loi qu’on attend tous depuis le 13 mars, mais il n’y a rien qui se passe. Le ministre de la Justice a changé en plus cette semaine, donc on est de retour à la case départ , ajoute Karo-Lyn Fournier.

Plusieurs personnes qui avaient l’intention de voyager en 2020 ont dû revoir leurs plans. Marilou Larouche, de Rouyn-Noranda, était partie en Asie en février sans billet de retour, avec l’intention de voyager et de travailler à l’étranger. Elle n’a pas l’intention de retourner en voyage dans les prochains mois.

Je n’ose pas, je ne pense pas que c’est une bonne idée non plus, parce que la situation peut revenir, on ne sait pas encore. L’idée du voyage n’est pas la même non plus. Et je ne peux pas aller vivre en Europe, parce que ce ne sont pas tous les pays qui acceptent de donner des visas et ça prend une raison valable comme un contrat d’emploi signé ou une acceptation pour un cours.

Eric Saint-Cyr, propriétaire de Voyage Vasco des Eskers, estime d’ailleurs que la consigne du gouvernement représente le frein majeur pour ceux qui désirent aller en voyage.

Je dirais que, demain matin, le gouvernement enlève l’interdiction, ça va être incroyable le nombre de personnes qui vont vouloir partir. Je reçois des messages tous les jours , assure-t-il, soulignant que la plupart des demandes sont pour les destinations du Sud, comme Cuba, la République dominicaine ou le Mexique.