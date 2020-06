Un cours de boxe virtuel pour athlètes vivant avec une différence

Le programme Boxing Without Barriers reprend dimanche matin, avec une session virtuelle.

On va voir comment ça va se passer , explique Chantal Deketele, qui a fondé le programme en 2018. Le plus gros défi est de réussir à connecter avec les participants à travers un écran.

Lorsque la pandémie de COVID-19 a mis le Canada sur pause, une dizaine d’athlètes de sept ans et plus, ainsi que presqu’autant d’entraîneurs bénévoles se donnaient rendez-vous hebdomadairement pour une session d’entraînement au club de boxe Beaver à Ottawa.

Après plus de trois mois d’absence, la session de dimanche, à 9 h, marquera des retrouvailles attendues. On s’ennuie beaucoup pendant la pandémie, donc on a hâte de recommencer , mentionne Marie-Pier Sabourin, une entraîneuse qui s’implique depuis novembre 2019.

Les jeunes sont vraiment impressionnants. Des fois, tu les vois faire et tu ne penserais peut-être même pas que quelqu’un avec des conditions comme les leurs seraient capable d’atteindre les choses qu’ils sont capables d’atteindre pendant la classe , poursuit-elle.

La session virtuelle est gratuite et offerte à tous ceux qui vivent avec une différence et qui voudraient s’initier au sport. Il suffit de s’inscrire sur le site web de l’organisme pour y participer.

Ce sera un entraînement technique parce que la plupart des gens n'ont pas l'équipement pour la boxe à la maison , mentionne Chantal Deketele, qui mènera la séance de 30 à 40 minutes.

Boxing Without Barriers mise sur le développement de techniques et le conditionnement physique. Le contact, qui peut intimider plusieurs, ne fait jamais partie du curriculum.

Je pense que ça permet à nos athlètes de valoriser, de prendre part à un programme qui est bâti pour eux. Ils peuvent en sortir en disant : "Je suis un boxeur". C’est unique et ça leur donne de la confiance , souligne celle qui a imaginé le projet.