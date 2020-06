Les visites de nouveau permises dans les hôpitaux

Les visites sont de nouveau permises dans les hôpitaux de la région, entre 13h et 18h.

Les mesures générales ont d'abord été annoncées par Québec, puis les spécificités régionales ont été précisées par la suite par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ainsi, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a indiqué que la venue des visiteurs, personnes proches aidantes et accompagnateurs est maintenant permise à n'importe quel moment du séjour et pour tous les secteurs.

Les personnes qui ne pourront le faire sont celles ayant reçu un diagnostic de COVID-19 dans les 28 derniers jours, celles dont la guérison n'a pas été confirmée, celles ayant des symptômes compatibles avec la COVID-19 ou encore celles suspectées d'être infectées ou en attente d'un résultat.

Pour ce qui est des directives du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , il est mentionné que les visites pourront avoir lieu tous les jours, de 13 h à 18 h. La durée des visites est d'une heure. Selon le communiqué de Québec, il ne peut y avoir qu'un visiteur par plage horaire d'une heure et la limite est de quatre par période de 24 heures.

Des précisions pour les proches aidants

Selon la porte-parole du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Romane Le Gallou, des ententes déjà en place prises directement avec les proches aidants continueront à s'appliquer. Par exemple, une personne qui était déjà prévue pour donner des soins à un proche à 10h le matin pourra continuer à le faire. Concernant les proches aidants, des précisions sont à venir en début de semaine prochaine. D'ici là, ceux-ci sont invités à maintenir les mesures déjà en place , a-t-elle fait savoir par courriel.

Des proches aidants avaient déjà commencé à être présents dans les hôpitaux de la région. De plus, comme les proches aidants donnent des soins directement au patient, la distanciation physique de 2 mètres n'a pas à toujours être respectée. Par le fait même, le port d'équipement de protection plus important que le simple masque de procédure peut être prévu.