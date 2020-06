Un prix international pour Nicolas Lévesque

Le documentaire Les libres du Robervalois Nicolas Lévesque a remporté le prix Cineli Digital de la compétition Docs in Progress au Marché de Cannes vendredi matin.

Il s'agit du seul film canadien récompensé de l'évènement qui était virtuel cette année. M. Lévesque avait annoncé la candidature de son film au Marché de Cannes il y a quelque semaines.

Le cinéaste ainsi que le producteur du film, Jean-Philippe Archibald, ont dû faire une courte présentation du documentaire avec un extrait de dix minutes devant le public. Ça, ça fait que beaucoup de gens le voient et beaucoup de gens sont intéressés, explique M. Lévesque. Nous, c’est le moment de dire : "Ce film-là, il est nouveau. Il est prêt. Il cherche une première mondiale. Il cherche de nouveaux spectateurs. Il cherche un marché." Et puis, les gens entendent ce message-là et ils finissent par y répondre.

Les libres est le premier long métrage financé de Canopée Médias. Il est distribué par Spira.

Un prix inespéré

Pour Jean-Philippe Archibald, il s’agit d’une belle surprise dans les circonstances actuelles de pandémie. Le film, on devait le sortir vers la fin du mois de mars, indique le producteur. Avec ce qui est arrivé, c’était un peu sur la glace. On ne savait pas trop comment on allait envisager la distribution. La stratégie a été complètement à revoir.

Selon M. Archibald, ce prix international donne un coup de pouce pour lancer le film et générer de l’intérêt.

Avec des informations de Julie Larouche