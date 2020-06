Jean-François Houle et son équipe des Services du transport scolaire ont dû faire des choix déchirants, des choix difficiles au cours des dernières semaines. Pour arriver à un plan de transport respectant les mesures sanitaires prévues en septembre prochain, plusieurs services normalement offerts ont dû être sacrifiés.

Préférant les avertir rapidement, la direction du Centre de services scolaires des Navigateurs (CSSDN) a envoyé un avis aux parents, jeudi, pour leur expliquer les décisions qui ont été prises. Des centaines d'entre eux ont ainsi appris qu'ils devront trouver un autre moyen de transport que l'autobus scolaire pour envoyer leurs enfants à l'école.

Contacté par Radio-Canada, le CSSDN Centre de services scolaires des Navigateurs soutient qu'il n'avait tout simplement pas le choix devant les contraintes imposées par la COVID-19.

On part du principe qu'avec le respect des consignes de la santé publique, la capacité de notre transport est baissée à 30 % Jean-François Houle, directeur des Ressources financières et des Services du transport scolaire au CSSDN

En temps normal, quelque 12 000 élèves du primaire et du secondaire montent à bord des autobus jaunes sur le vaste territoire couvert par l'organisation.

En respectant la consigne d'un élève par banc et en assurant le maintien d'une distanciation physique d'au moins un mètre, soit les critères demandés par la santé publique, la capacité des autobus plonge de 72 à seulement 23 passagers, évalue M. Houle.

La distanciation physique était au cœur de la reprise des classes ce printemps, après une pause forcée par la pandémie de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Tracer la ligne

L'ensemble du transport scolaire a dû être réorganisé en tenant compte de ces nouveaux paramètres.

Au CSSDNCentre de services scolaires des Navigateurs , la direction dit avoir procédé par priorité. L'objectif était de trouver les critères d'admissibilité les plus équitables possibles , affirme Jean-François Houle.

Les élèves à qui on a imposé un transfert d'école ou ceux qui fréquentent une classe d'adaptation scolaire, par exemple, auront accès aux places disponibles. Un critère de distance a également été établi. Les jeunes dont le lieu de résidence est le plus éloigné de leur école de quartier seront aussi parmi les passagers prioritaires.

Jean-François Houle est directeur des Services du transport scolaire au Centre de services scolaires des Navigateurs. Photo : Radio-Canada

En contrepartie, il a fallu rayer des services.

Les parents qui font le choix d'envoyer leurs enfants dans un établissement autre que leur établissement de quartier n'auront plus de transport scolaire. Même chose pour les élèves inscrits à des programmes particuliers qui ne sont pas offerts dans leur école de quartier.

Cette dernière décision a été le choix le plus difficile , convient M. Houle. On leur donnait, mais pour réussir à répondre à notre capacité de transport, on a dû retirer ce service-là aussi.

Parmi les autres cas sensibles, celui des enfants vivant en garde partagée. À compter de l'automne, une seule adresse sera desservie, soit l'adresse principale qui sera déterminée par les parents. Si on donne deux adresses, une semaine sur deux, il y aurait une place inoccupée dans un autobus , indique Jean-François Houle à ce sujet. L'objectif, dit-il, était d'optimiser la capacité déjà réduite des véhicules.

Plusieurs élèves du secondaire devront par ailleurs utiliser le transport en commun offert par la Société de transport de Lévis, là où le service le permet.

Et le masque?

Le défi d'établir un plan de transport attend l'ensemble des centres de services scolaires du Québec. Le rôle du ministère de l'Éducation demeure minimal. Chaque centre établit des critères d'admissibilité au transport scolaire, ils doivent le faire dans le respect de la santé et de la sécurité des élèves , explique le porte-parole Bryan St-Louis.

En contexte de pandémie, ce sont les autorités de santé publique qui guident les directions dans l'élaboration de leurs plans.

Au CSSDNCSSDN , des solutions ont été explorées pour augmenter la capacité du transport scolaire au-delà de 30 %. L'idée d'imposer le masque à tous les élèves et aux chauffeurs a notamment fait son chemin. M. Houle affirme que la santé publique ne considère toutefois pas le masque comme un remplacement à la distanciation physique pour ce type de transport.

Contacté par Radio-Canada, le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a pas voulu commenter ce cas précis. Une porte-parole a cependant laissé savoir qu' il y a actuellement une réflexion en cours au sujet du transport collectif et du transport scolaire .