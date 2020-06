Le rapport sur le coût de la fluoration de l’eau de Calgary repoussé à décembre

Alors que la Ville de Calgary devait rendre son rapport sur l'estimation des coûts de réintroduction du programme de fluoration de l'eau le 30 juin, celui-ci est finalement remis au 1 er décembre 2020 à cause de la pandémie. Ce report est loin de plaire aux tenants de la fluoration.

L'éternel débat sur la fluoration de l'eau, arrêtée en 2011, refait surface à Calgary. Ceux qui soutiennent son retour n’en démordent pas : le rapport sur les coûts doit être rendu dans les plus brefs délais.

C'est un cas d'urgence , martèle Juliet Guichon, une professeure associée en droit et éthique à l’Université de Calgary et présidente de l’organisme Calgarians for Kids' Health.

Avec la pandémie, nous nous sommes rendu compte qu’il y a eu une augmentation du nombre d’urgences dentaires...alors que les gens ne pouvaient pas se rendre chez leur dentiste , affirme pour sa part le Dr Bruce Yaholnitsky, un dentiste et président de l'Alberta Dental Association and College, qui calcule qu’il y a eu environ 12 semaines sans services dentaires réguliers.

Si les deux disent comprendre que la Ville a d'autres dossiers importants à traiter, ils estiment que la santé dentaire devrait en faire partie. Surtout que, selon Mme Guichon, la pandémie a empiré les choses, notamment pour les enfants.

Normalement, l’organisme ALEX se rend dans les écoles avec son autobus et invite les enfants à ouvrir la bouche pour savoir s'ils ont des problèmes , explique-t-elle. Ce service a toutefois pris fin avec la fermeture des écoles, en mars dernier.

Les personnes âgées particulièrement touchées

Les enfants ne sont pas les seuls à pâtir de cette situation, selon Mme Guichon. Les personnes âgées ont une santé dentaire tout aussi vulnérable dont la détérioration a aussi été exacerbée avec la pandémie.

Nous n’avons pas affaire à l’un des dossiers brûlants que la Ville a dû gérer à court terme, mais je crois que c’est d’une importance capitale, car tous les résidents sont concernés. Dr Bruce Yaholnitsky, dentiste et président de l'Alberta dental association and college

C'est également le point de vue du Dr Yaholnitsky, pour qui les personnes âgées en résidences ou en centres de soins de longue durée sont les plus touchées.

Il estime que le personnel, affairé à limiter la propagation de la COVID-19, n'a pas toujours le temps de s'occuper des dents des résidents. Les résidents sont traités pour les urgences, mais ils ne reçoivent pas de traitement préventif , regrette-t-il.

Lui-même affirme avoir dû prodiguer un lavage de dents à son père, qui vit dans une résidence.

La santé avant les finances

Avec la remise du rapport cinq mois plus tard que prévu, les deux estiment que les choses risquent de s’aggraver. Sans compter que le spectre d’une deuxième vague de COVID-19 plane sur la province, ce qui risquerait encore de retarder le rapport.

Mme Guichon et M. Yaholnitsky espèrent aussi que la discussion sur les coûts du programme, qui s'enclenchera en décembre, n’éclipsera pas la santé à long terme des Albertains.

Le dentiste affirme que si le programme a été arrêté en 2011, c’était parce que le coût était trop élevé. Ce qu’on veut faire, c’est faire en sorte que la Ville se concentre sur les bénéfices pour les Calgariens, des bénéfices qui s’appliqueront à 100 % de la population , martèle-t-il.

La Ville avait affirmé que l'arrêt du programme lui avait permis d'économiser 750 000 $.

En attendant la possible réapparition du fluor dans l’eau de la ville, le Dr Yaholnitsky demande aux habitants de faire attention à leurs habitudes alimentaires, qui ont aussi des conséquences importantes sur la bonne santé des dents.

Réduisez votre consommation de sucres et de glucides et, bien sûr, lavez-vous les dents avec un dentifrice au fluor , implore-t-il.

Juliet Guichon veut aussi rappeler les élus à l’ordre, en leur demandant d’être attentifs à la volonté citoyenne.