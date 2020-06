L'aquarium de Vancouver rouvre ses portes, aidé par le fédéral

Chaque visiteur pourra rester un maximum de 90 minutes dans l'aquarium, après avoir acheté son billet à l'avance. Le billet sera valable pour une date et une heure spécifique.

Règles sanitaires

Le nombre de visiteurs de l'aquarium est désormais réduit de 70 % à 80 % comparé à l'époque avant pandémie.

Tous les visiteurs doivent porter un masque, à l'exception des enfants de moins de trois ans. Des stations de désinfection et des repères ont été collés au sol pour aider les visiteurs à respecter la distanciation physique.

Les entrées vont soutenir l'aquarium qui est proche de la faillite suite à la pandémie. Depuis sa fermeture le 17 mars, l'aquarium doit dépenser un million de dollars chaque mois pour prendre soin de ses animaux, sans pouvoir compter sur les revenus des admissions.

Plusieurs campagnes de financement à travers le monde ont réuni 600 000 $ pour venir en aide à l'aquarium.

Sariah Jacobs, 6 ans, porte un masque alors qu'elle visite l'aquarium de Vancouver Photo : maggie macpherson/cbc / Maggie MacPherson

Si vous aimez l'aquarium de Vancouver et appréciez le travail de recherche, d'éducation, de sauvetage et de conservation que fait Ocean Wise [la société qui gère l'aquarium], nous vous encourageons à acheter un ticket et à revenir nous voir , a insisté le président d'Ocean Wise, Lasse Gustavsson.

Ce dernier a indiqué plus tôt en avril que l'aquarium pourrait définitivement fermer ses portes s'il ne recevait pas d'aide extérieure. Le fédéral a annoncé qu'il lui octroyait une subvention de 2 millions de dollars vendredi.

Le député fédéral Terry Beech visite l'aquarium de Vancouver avec sa femme et sa fille après avoir annoncé l'octroi d'une subvention de 2 millions dollars. Photo : maggie macpherson/cbc / Maggie MacPherson