Éclosion dans le Restigouche : la mairesse de Campbellton demande une enquête publique

Une quarantaine de personnes ont été infectées par le coronavirus dans cette région, où le premier de cette série de cas a été identifié le 20 mai.

Deux personnes qui résidaient dans un foyer de soins d’Atholville sont mortes des suites de la COVID-19. Il s’agissait des deux premiers Néo-Brunswickois à succomber à cette maladie pulmonaire.

Plusieurs travailleurs de la santé font aussi partie des gens qui ont contracté la COVID-19 durant cette période.

Confiance perdue

Réclamant une enquête publique, la mairesse de Campebllton, Stephanie Anglehart-Paulin, affirme que ses concitoyens demandent à savoir comment le coronavirus est entré à l’Hôpital de Campbellton, et pourquoi celui-ci est devenu le seul centre hospitalier au Canada à être fermé temporairement à cause du coronavirus.

L'Hôpital régional de Campbellton. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait jeté le blâme de l’éclosion dans la zone 5 sur un médecin du Restigouche ayant fait un bref séjour au Québec. Ce médecin s’insurge contre ce traitement, disant avoir été la cible de menaces, et réclame des excuses.

La mairesse Anglehart-Paulin dit se poser de grandes questions sur le réseau de santé et le genre d’informations qu’ils donnent au gouvernement .

Elle va jusqu’à dire que les gens de la région ont perdu confiance envers le Réseau de santé Vitalité et son président-directeur général, Gilles Lanteigne.

De gauche à droite : Gilles Lanteigne, Jacques Duclos et Dre France Desrosiers, du Réseau de santé Vitalité, le 6 février 2020. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

La mairesse demande de plus une visite à Campbellton de la Dre France Desrosiers, vice-présidente des services médicaux chez Vitalité.

Je comprends que [Gilles Lanteigne] a une équipe et un comité de direction, et probablement un médecin en chef qui lui fait des recommandations. Bien, je pense qu’il est temps que la Dre Desrosiers vienne ici et explique à tous les résidents de Campbellton et du reste de la région pourquoi ces décisions ont été prises , dit Mme Anglehart-Paulin.

« Le personnel est muselé »

Plus tôt en juin, des individus qui ont travaillé dans l’unité de l’Hôpital régional de Campbellton consacrée à la COVID-19 ont affirmé que les procédures qui y étaient en vigueur ne leur donnaient pas confiance, et qu’ils ne s’y sentaient pas en sécurité.

Parmi ces personnes, la Dre Vona MacMillan avait été la seule à s’exprimer ouvertement sur le sujet. Vitalité a par la suite publié une déclaration dans laquelle le réseau de santé disait que la Dre MacMillan s’était rétractée et s’était excusée pour avoir pris la parole.

La mairesse de Campbellton, Stephanie Anglehart-Paulin, dit avoir reçu des messages de médecins de la région qui veulent une enquête publique.

Le personnel est muselé , affirme la mairesse. Les téléphones ne sont plus permis à l’hôpital. Les gens ont peur, alors ils nous disent des choses.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, en août 2019. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a mentionné vendredi matin à l’émission Information Morning, sur les ondes de la radio de CBC à Fredericton, qu’il prévoyait communiquer avec Stephanie Anglehart-Paulin pour en savoir plus.

Chaque fois qu’il y a un problème, on ne devrait pas avoir besoin d’une enquête publique pour le régler , a toutefois déclaré Blaine Higgs. On devrait être capables de s’asseoir, de faire le tour avec les professionnels et dire “Qu’avons-nous appris ici?”

Blaine Higgs soutient que le Réseau de santé Vitalité a été très rigoureux et déterminé les endroits où davantage d’équipement de protection est nécessaire, et où de la formation supplémentaire s’impose. Les leçons ainsi apprises sont partagées dans le réseau Vitalité et avec le réseau de santé Horizon, dit-il.